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國泰航空遭爆歧視乘客 CEO林紹波「普通話」致歉：進行全面檢討

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國泰航空行政總裁林紹波24日中午，用普通話第四次就就歧視乘客事件致歉，並將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司服務流程、人員培訓和相關制度。（南方都市報）
國泰航空行政總裁林紹波24日中午，用普通話第四次就就歧視乘客事件致歉，並將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司服務流程、人員培訓和相關制度。（南方都市報）

國泰航空空服員歧視不會說英語乘客事件持續發酵，為平息大陸網友怒火，國泰航空23日晚間第三度發布道歉聲明，行政總裁林紹波24日中午，用普通話第四次就事件致歉，並指將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司服務流程、人員培訓和相關制度。

香港澄新聞報導，國泰航空行政總裁林紹波，24日在廣州出席「粵港合作周」啟動儀式暨SmartHK「推動高品質發展·香港論壇」時，用普通話再次致歉。他表示，今後將會帶領一個工作小組全面檢討，審視公司服務流程等相關制度，改善相關方面的情況。

林紹波還指出，此次事件對國泰航空品牌形象有負面影響，特別是在大陸，但希望能給予國泰航空機會改善服務。

南方都市報報導，林紹波表示，事件發生後，國泰航空已經成立專案小組，並於23日中午停止涉事員工的飛行任務，23號下午完成對事件的調查，根據公司的規章制度，於23號晚上對涉事的飛行服務員予以解聘。

林紹波再次重申，對於個別員工嚴重違反公司的規章制度以及道德準則的行為，國泰航空將秉持零容忍的態度，對此情況決不允許再次發生。

他表示，國泰航空以此為鑒，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗，所親自帶領的跨部門的小組做出全面的檢查，重新檢討服務流程，培訓等，進一步提升國泰航空的服務品質，在檢討當中，最重要的是所有國泰員工必須尊重來自不同背景文化的旅客。

林紹波提到，這次的事件也給國泰航空一個機會去重新檢視其在境內的服務。對於因本次風波被解雇員工，林紹波表示吸取教訓，也會做好員工內部解釋工作。他表示，國泰航空的空乘人員已經非常國際化，有不同的語言技能，我們將來也會檢視空乘人員的組合以及他們的語言能力等各方面。

5月23日晚，國泰航空就「網友在網路平台舉報國泰航空空乘歧視非英語乘客」一事發布聲明。聲明稱作為國泰航空行政總裁，林紹波代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

國泰航空 空服員

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