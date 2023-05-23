陸封殺美光 商務部急安撫美企

北京前天才以國家安全為由，封殺美國半導體廠美光公司，中國大陸商務部長王文濤昨天就在上海主持召開「美資企業」座談會，強調當前大陸經濟保持恢復好轉趨勢，市場潛力持續釋放，為各國企業提供更多機遇，中方將繼續歡迎美資企業在陸發展，實現共贏。

封殺美光之後，王文濤隨即與美企舉行座談會，試圖穩定包括美企在內的大陸外資，用意明顯。當前大陸推進疫後經濟復甦遭遇不小阻力，「穩外資」成為一段時間以來北京經濟政策的重要舉措。王文濤昨天的行動被認為也有安撫外資的言外之意。

據大陸商務部官網發布，王文濤昨天親自主持召開座談會，出席者除主辦者上海美國商會及旗下會員外，還有嬌生（Johnson & Johnson）、３Ｍ、陶氏（Dow Chemical Co.）、默沙東（Merck & Co.）、漢威（Honeywell）等美企代表。

王文濤稱，大陸堅定不移推進高水準對外開放，加快構建新發展格局，把「吸引外資」放在更加重要的位置，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。當前大陸經濟運作保持恢復好轉態勢，市場潛力持續釋放，這些都將為包括美企在內的各國企業赴大陸發展提供更多機遇。

他並指出，大陸將繼續精準、高效做好外資企業和項目服務保障，依法保護外商投資權益，打造「市場化、法治化、國際化」一流營商環境，與各國企業共享大陸龐大市場和開放發展的紅利。

就中美關係，王文濤稱，中美兩國經濟深度融合，雙方在相互尊重、互惠互利的基礎上展開經貿合作，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於整個世界。中方將繼續歡迎美企在大陸發展，實現共贏。

根據中方發布內容，與會美企代表說，感謝大陸商務部、特別是重點項目工作專班為外資企業提供的服務保障。美企持續看好大陸市場發展前景，願進一步深耕。

王文濤與美企座談的前一天，大陸以國安為由，宣布對美光採取限制購買措施。大陸外交部發言人毛寧昨就此回應，有關審查是維護國家安全的必要措施。但她也稱，大陸堅定推進高水準對外開放，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，任何國家的企業只要遵守法律法規的要求，中方歡迎他們和他們的產品、服務進入中國市場，沒什麼可擔心的。

毛寧又說，大陸已多次對美國對陸晶片出口管制表明立場，這種行為完全是為了維護自身的霸權利益，脅迫其他國家搞對陸出口限制，嚴重違反市場經濟原則和國際經貿規則。