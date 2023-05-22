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中國份額8% 華為鴻矇坐穩第三大手機操作系統

集微網／ 集微網

集微網消息，Counterpoint披露的數據顯示，2023年Q1，華為的鴻矇操作系統在中國市場的市佔率為8%，是安卓、iOS之外的第三大手機操作系統。在全球市場，鴻矇操作系統的市佔率為2%，同樣是安卓、iOS之外的第三大手機操作系統。

據悉，Counterpoint 3月發佈的調查報告顯示，2022年Q4，鴻矇操作系統在全球智能手機操作系統市場的份額為2%，在中國的份額為8%。華為鴻矇坐穩第三大手機操作系統。

在去年11月的華為在開發者大會2022上，與鴻矇生態的14家合作夥伴簽署合作備忘錄，雙方將在HarmonyOS生態領域深度投入。據悉，HarmonyOS自2019年正式面世；到2020年面曏智能硬件生態夥伴發佈全新品牌和開放平台——鴻矇智聯；2021年，智能手機等多種終端全面搭載HarmonyOS；2022年，伴隨著五大場景體騐持續進化，搭載HarmonyOS的華為設備已達3.2億。

據介紹，截至去年11月，鴻矇智聯已有合作夥伴超2200+，產品發貨量超2.5億；鴻矇生態開發者超200萬+，HarmonyOS原子化服務達50000個。

（校對/趙月）

市佔率 品牌

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