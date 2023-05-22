快訊

中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

格力傳解散手機研發團隊

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

傳格力電器解散手機研發團隊或不再推出新產品，由於格力2022年在手機領域申請20多項專利，但2023年以來格力尚未在手機領域申請任何一項專利，尤其格力手機一年多銷量僅有6,000多支的慘況，難支撐手機研發團隊開銷。

一財網報導，格力電器相關人士澄清說，格力手機研發持續進行中，TOSOT G7是格力第六代手機，且與格力+智慧家居結合，歡迎進入「格力董明珠店」選購體驗。

大陸國家知識產權局官網查詢顯示，格力2022年在手機領域申請20多項專利，許多專利是手機遙控空調、手機調節溫濕度等，但2023年以來格力尚未在手機領域申請任何一項專利，通過對比計算發現，TOSOT G7過去一年半在「格力董明珠店」的出貨量只有約6,000多支，這樣的銷售成績要存活下來相當困難。

群智諮詢副總經理、首席分析師陳軍分析，格力手機出貨量很少，格力透過手機構建生態的思路走不通，專業人做專業事情，格力做手機不容易、也沒必要。

據了解，格力手機業務原操盤手葉瑞權早在2022年上半年就離職，目前格力手機由魅族代工，用戶多是格力公司員工和上下游的供應商、經銷商。

格力手機受關注還有個原因就是格力董事長董明珠曾跟小米董事長雷軍對賭人民幣10億元要超車小米手機，2015年年初，董明珠曾稱「格力造手機肯定會超過小米」，當年3月格力推出1代手機。

專利 董明珠 團隊

延伸閱讀

一年僅賣6000多支手機…傳格力電器難以支撐 將解散手機研發團隊

傳格力解散手機核心團隊 或不再推出新機

董明珠90後「接班人」突離職 格力員工：常曠工、違反紀律被開除

小米砍9成35歲以上員工？官方回應了…近5成營收靠海外 「3麻煩」擋不住

相關新聞

封殺美光後 陸外交部：中國市場歡迎遵守法規的企業

中國大陸21日以國安為由，宣布對美國半導體企業美光採取限制購買措施。大陸外交部發言人毛寧22日在例行記者會上表示，有關審...

山西突公示「方艙選址 」被罵翻 官方致歉：工作不嚴謹

日前山西省忻州市政府，突發布方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌，引發網友大罵是不是「又缺錢了？」、「疫情不是結束了」，質...

回應赴法投資傳聞 比亞迪：正評估在歐洲建廠的可能性

大陸電動車巨頭比亞迪將有新的出海動作。據法國回聲報報導，一名政府官員透露，比亞迪正與法國當局就建廠的可能性進行談判，對此...

美光遭中國禁售 券商：有利本土存儲芯片廠商發展

集微網消息，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）5月21日宣佈，經讅查，美國存儲芯片廠美光（Micron）的產品存在較嚴重網絡安全問題隱憂，要求中國境內關鍵信息基礎設施運營者應停止採購美光產品。國金電子

美光遭陸封殺 陸相關個股早盤大漲

針對大陸21日宣布禁止中國企業採購美光（Micron）產品，美國商務部批評有關做法毫無事實根據，並揚言將與盟友和合作夥伴...

美光遭大陸官方封殺 券商：有利本土存儲晶片廠商發展

大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）21日宣布，經審查，美國最大記憶體晶片廠美光（Micron）的產品存在較嚴重網路安全問...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦