格力傳解散手機研發團隊

傳格力電器解散手機研發團隊或不再推出新產品，由於格力2022年在手機領域申請20多項專利，但2023年以來格力尚未在手機領域申請任何一項專利，尤其格力手機一年多銷量僅有6,000多支的慘況，難支撐手機研發團隊開銷。

一財網報導，格力電器相關人士澄清說，格力手機研發持續進行中，TOSOT G7是格力第六代手機，且與格力+智慧家居結合，歡迎進入「格力董明珠店」選購體驗。

大陸國家知識產權局官網查詢顯示，格力2022年在手機領域申請20多項專利，許多專利是手機遙控空調、手機調節溫濕度等，但2023年以來格力尚未在手機領域申請任何一項專利，通過對比計算發現，TOSOT G7過去一年半在「格力董明珠店」的出貨量只有約6,000多支，這樣的銷售成績要存活下來相當困難。

群智諮詢副總經理、首席分析師陳軍分析，格力手機出貨量很少，格力透過手機構建生態的思路走不通，專業人做專業事情，格力做手機不容易、也沒必要。

據了解，格力手機業務原操盤手葉瑞權早在2022年上半年就離職，目前格力手機由魅族代工，用戶多是格力公司員工和上下游的供應商、經銷商。

格力手機受關注還有個原因就是格力董事長董明珠曾跟小米董事長雷軍對賭人民幣10億元要超車小米手機，2015年年初，董明珠曾稱「格力造手機肯定會超過小米」，當年3月格力推出1代手機。