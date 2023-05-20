傳格力解散手機核心團隊 或不再推出新機

集微網消息，據界面新聞報導，格力已解散手機核心團隊。一位去年離職的員工透露，格力手機業務最早在珠海組建，於2019年左右將核心團隊搬至深圳。深圳團隊包括開發、測試以及行政人資部門，高峰時期有接近100人。但從去年開始，深圳團隊逐漸解散，到2022年中期還剩40餘人，之後「深圳團隊全部解散，後面應該不會再做手機了。」該人士稱。

目前格力手機官網已無法打開，其官方公衆號「格力手機」在2020年4月16日以後已停止更新。

格力對此消息回應稱，格力手機研發持續進行中，TOSOT G7是格力第六代手機，且與格力+智慧家居結合，歡迎進入「格力董明珠店」選購體驗。

據悉，格力手機項目於2015年曝光，而後接連發佈格力手機一代、格力手機2代、格力色界手機、格力手機3代，大松G5和大松G7手機。其中，大松G5是格力推出的第一款5G手機，採用了6.81英寸的挖孔屏幕，分辨率為1080x2400，搭載高通驍龍765G處理器，支持NSA/SA雙模5G，最大支持128GB的SD卡存儲擴展，內置5000毫安時大電池。

此前市場頻繁傳出格力退出手機市場的消息，董明珠也多次否認，並在訪談節目中表示，一個業務的成功與否是需要時間進行沉澱的，空調如此，手機業務同樣需要。我們整個家庭智能都跟手機息息相關，把手機和空調的數據來比，似乎我們失敗了，但放在整個智能化的體系裡面，跟它是有關的。在董明珠看來，手機業務不需要過度關注外界眼光，「別人怎麽看不重要，關鍵是你自己做得對不對，是非常重要的。」