大陸去年衛星導航服務產值突破五千億元人民幣

大陸央視新聞報導，「中國衛星導航定位協會」今天發布《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。《白皮書》顯示，2022年大陸衛星導航與位置服務產業總體產值達到5007億元人民幣，同比增長6.76%。而北斗系統將全面服務大陸經濟社會發展。

報導說，北斗三號全球系統自2020年開通服務以來，進一步刺激和拉動了各行業對北斗技術應用的需求和投入，2022年大陸衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定增長態勢，產業範圍進一步擴大。

數據顯示，與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、導航數據、終端設備、基礎設施等核心產值達到1527億元人民幣。作為國家安全的戰略資源和重要保障以及經濟建設不可或缺的基礎性信息資源，未來北斗將全面服務大陸經濟社會發展。

中國衛星導航定位協會會長于賢成表示，北斗應用總體規模仍在穩步提升，重點領域也在持續發力，國際合作實現穩步發展，北斗規模化應用正在全面開啟市場化、產業化和國際化發展的新篇章。

《白皮書》顯示，2022年，北斗系統加速融入電力、自然資源、農業、通信、交通等行業的基礎設施建設的步伐，大幅提升了高精度位置服務的能力水平，逐步形成深度應用、規模化發展的局面。2022年，電力行業持續大力推進北斗應用。截至2022年底，全行業已完成了超過2000多座電力北斗地基增強基準站的建設和部署，推廣各類北斗應用終端超過50萬套，為無人機自主巡檢、變電站機器人巡檢提供可靠的高精度位置服務。目前，電力行業車輛已全部安裝北斗車載終端。

在防災減災領域，截至目前，以北斗高精度技術為核心的普適型地質災害監測預警系統已在雲南、四川等十多個省份開展監測。在農業領域，大陸農業農村部數據顯示，大陸已安裝農機自動駕駛系統、作業監測、漁船定位捕撈等遠程運維終端近160萬台/套，實現了對水稻、小麥、玉米等主要糧作物收穫和拖拉機作業的24小時動態監測。

于賢成告訴媒體，在民航、鐵路、林業和應急等行業也已啟動北斗系統應用示範。隨著「＋北斗」應用的不斷普及，在一些行業中，北斗技術及時空信息已經實現深化應用，並形成了無人化、自動化的生產作業新模式。