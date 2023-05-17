騰訊公布首季財報 營收獲利重回成長軌道

騰訊控股17日公布今年第1季財報顯示，營收人民幣1,499.8億元，年增長11%，淨利潤人民幣325.3億元，年增27%。顯示騰訊重新回到成長軌道上。

澎湃新聞報導，在數實經濟（數位+實體）、廣告、遊戲三大核心業務的發力下，騰訊重回成長軌道。代表數實經濟的金融科技與企業服務板塊營收年增14%，達到人民幣487億元，占總營收的32%，該板塊已連續八個季度收入占比超30%。廣告業務也增長強勁，同比增長17%。

騰訊在財報中指出，公司支付業務助力國內消費復甦，支付金額亦從中受益，遊戲業務收入改善，廣告業務收入保持迅猛增長，推動總體收入實現堅實增長。非國際財務報告準則下的淨利潤在去年同期低基數的基礎上實現了更高增速，反映收入結構的改善和經營效率的提升。

遊戲業務方面，騰訊海外遊戲收入創下新高。第1季騰訊遊戲業務營收人民幣483億元，年增10.8%。其中，國際市場遊戲營收年增25%至人民幣132億元，本土市場遊戲營收年增6%至人民幣351億元。

自騰訊2019年第3季首度披露該板塊數據以來，國際市場遊戲收入貢獻不斷提升，目前海外遊戲收入已經達到本土遊戲收入的38%，成為騰訊遊戲的第二增長曲線。在本土遊戲業務中，未成年人在遊戲時長、流水中占比僅0.4%和0.7%，較三年前同期大幅下降96%和90%。

騰訊表示，今年第1季，騰訊視頻號創作者生態日益活躍，日活躍創作者數及日均視頻上傳量是去年同期的兩倍多，擁有超過1萬個粉絲的創作者數是去年同期的三倍多。

此外，騰訊第1季研發開支達到人民幣151.8億元。從2018年至今，騰訊近五年累計研發支出已超過人民幣2,200億元。據財報披露，公司已在晶片、作業系統、資料庫等核心領域進行了大規模自研實踐，自研算力底座初具規模，切實服務實體經濟。

騰訊財報稱，公司正大力投入建設人工智慧的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型帶來的機會，相信人工智慧將會成為業務發展的倍增器，更好地服務於用戶、客戶乃至整個社會。

財報顯示，截至今年3月31日，集團共有10萬6,221名雇員，去年第1季雇員總數為11萬6213名，2022年年報顯示，去年年底雇員總數為10萬8436名。以此計算，騰訊第1季雇員減少超過2,200人，近一年雇員減少9,992人，顯示裁員情況一直都在。