為何人民幣跌破7關口？交易員曝「這原因」導致走勢脫節

大陸在岸及離岸人民幣時隔近八個月後再度對美元跌破7關口，除了美元指數轉強外，另一個重要因素是大陸出口商結匯意願低，導致人民幣走貶。

一財網報導，一位銀行外匯交易員透露，結售匯的意願可能是對近期人民幣匯率走勢影響較大的一個因素，美元存款利率高位運行使企業增加了觀望的意願。6.99上方有一個去年底遺留的下行跳空缺口，極端情況下，不排除回補缺口的可能性。

影響匯率的最關鍵因素永遠是「真金白銀」的買匯換匯造成的，儘管中國大陸的出口數據仍強於預期，但出口商結匯意願低下，這導致人民幣的走勢有所脫節。

某大行國際業務專家朱延樺分析，出口商結匯較為滯後，4月數據暫未披露，但可能與3月類似，出現較明顯的逆差。一方面掉期點倒掛使企業遠期結匯的價格較差；另一方面，美元存款利率高位運行使企業增加了觀望的意願，對於現時短期利益的考慮，也不願意很快平掉手中的美元存款。

巴克萊外匯、宏觀策略師張蒙表示，中國出口商囤積美元應收款項的跡象明顯，不將其兌換成人民幣。這種行為是受到大陸美元存款利率提高的影響，出口商只兌換足夠支付必要開支（如物流和工資）的部分金額，剩餘的金額被存入銀行，這一情況在外匯結算數據中可以看到。

張蒙認為，外管局的數據顯示，2023年3月，銀行代客涉外收入5,691億美元，對外付款5,663億美元。在上述銀行代客涉外收入中，非人民幣幣種的收入已達2,980億美元，這略高於其12個月移動平均水平（2,940億美元），遠高於2019年的月均水平（2,230億美元）。中國企業的外匯售出/收款比率降至60.5%，是過去一年中最低的水平。

張蒙預估，6.95是美元/人民幣的首個阻力水平，因為出口商可能會在這個水平上出售其美元持倉，的外匯存款敏感性分析表明，美元/人民幣匯率下降1個百分點，可能會導致外匯存款在一個月內下降80億美元。

短期來看，有外匯交易員認為，人民幣在6.99上方有一個去年底遺留的下行跳空缺口，極端情況下，不排除回補缺口的可能性。

朱延樺分析，自2022年10月美元指數見頂以來，人民幣追隨美元下跌的路徑被動升值，但升值的幅度相對於美元的貶值幅度落後較多，且時間線上也有滯後。這一現象在3月中下旬更加明顯一些。從歷史走勢來看，這種現象在美元貶值初期是較為常見的，從技術面看，美元指數102.7與104.9為阻力點位，而美元指數的前期高點105.8為後續大阻力點位。