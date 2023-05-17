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港府搶人才 大增人才清單至51項

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
港府最新宣布，將擴大「人才清單」，將涵蓋的專業大增至五十一項。中通社
港府最新宣布，將擴大「人才清單」，將涵蓋的專業大增至五十一項。中通社

人口老化、出生率下降，移民潮等一波波衝擊，令香港人才短缺出現十七年高位，港府「搶人才」行動也不斷加碼。港府最新宣布，將擴大「人才清單」，將涵蓋的專業大增至五十一項，還新增醫療服務、建造等行業，僱主更無須本地招聘直接申請。

香港政府二○一八年即制訂首分「人才清單」，說旨在更有效及聚焦地吸引高質素人才，以配合香港經濟高增值及多元化發展，展示香港最需要並合資格透過「一般就業政策」、「輸入內地人才計畫」及「優秀人才入境計畫」獲得入境便利的人才。

面對「人才荒」和強力推動「搶人才」行動，港府最近檢討該清單，大增相關專業由原來的十三項，增加到五十一項，主要增加建造、醫療服務、表演藝術、金融服務、創新科技等九個行業。以新增的醫療服務業為例，有逾十個工種涵蓋在清單內，包括醫生、牙醫、護士、中醫師，以至醫務化驗師等。

港府說，將即時應用於「優才計畫」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計畫」，如引入人才的職位屬人才清單表列專業，僱主無須證明本地招聘困難，可直接申請。勞工及福利局長孫玉菡更說，人才清單主要為提供入境便利，有關人才入境香港後，在港執業的註冊要求不變，仍要符合大學畢業、一定工作年資等要求，擴大清單不會放寬相關專業執照要求。

孫玉菡說，港府就人才的關鍵績效指標ＫＰＩ，是未來兩年每年吸引三萬五千名人才來港，逗留不少於一年，有信心在擴大人才清單後達標。

香港 醫師 中醫

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