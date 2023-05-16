董明珠90後「接班人」突離職 格力員工：常曠工、違反紀律被開除

2021年底，格力電器董事長董明珠在公開活動上介紹她的90後秘書孟羽童，更稱要將她培養成第二個董明珠，令孟羽童旋即走紅，在年僅22歲時就已被外界視為董明珠的接班人。近日，孟羽童證實已從格力電器離職，引起熱議，其離職真正原因眾說紛紜。在連日來持續發酵下，格力市場部員工透露，孟羽童其實是因違反公司紀律被「開除」。

據格力市場部員工消息，孟羽童在公司期間經常曠工參加商務活動、接私活，在公司與其談話後仍進行相關活動，未有改進。其並不是離職，而是因違反公司紀律被「開除」。

格力員工還透露，自從孟羽童轉到市場部工作，她就很少在辦公室現身，經常無故曠工，工作時間對接時找不到人。在月末部門公示的考勤表格中，可見其考勤異常率80%以上。截至周一（15日），孟羽童未就消息回應。

公開資料顯示，孟羽童是小紅書的時尚博主，自去年3月以來發布了近20條創意廣告的影片，大多數都是展示其工作生活感受，期間會植入相關產品廣告，但這些產品均與格力無關，涉及化妝品、香水、平板電腦、汽車等。

孟羽童已經離開格力電器。（取自微博）

另一方面，疑似孟羽童名下的個人工作室已經註冊。天眼查顯示，天津市濱海新區雲賬戶孟羽童數字文化創意內容製作工作室成立於2023年2月26日，經營者為孟羽童；所屬行業為廣播、電視、電影和錄音製作業，經營範圍包含：數字內容製作服務（不含出版發行）；該工作室目前的經營狀態為存續。

孟羽童證實從格力電器離職後，相關話題衝上微博熱搜第一。上周四（11日），她在微博表示，無論是誰經歷這樣的人生變動，都沒有必要把它當成一個消極的事情。她表示，自己的下一階段任務是申請研究生、繼續讀書深造。另就她此前發布的「靠別人不如靠自己」一帖，她稱完全只是有感而發，沒有說公司的意思。

雖然當時孟羽童離職原因沒有公開，但外界猜測與工作壓力有關。據了解，孟羽童在個人微博曾兩次公開表示「工作強度太大」，其中4月3日，她表示自己已經連續兩個月沒有完整休息的周末；4月16日，她提到自己工作時長21個小時，並指人的極限就是可以不斷被挑戰。

而從宣布入職到官宣離職，孟羽童只在格力電器待了近1年10個月，可在2021年11月，她還被視作董明珠的「掌上明珠」。當時，董明珠在中國製造業領袖峰會上介紹了當時年僅22歲的孟羽童，表示希望孟羽童能在其身邊，把她培養成未來第二個董明珠，流露出對她的欣賞。這立即讓人們對這位剛剛畢業的女孩倍感興趣。

公開資料顯示，1998年出生的孟羽童畢業於浙江大學2017級西班牙語專業本科，曾多次參與綜藝節目，包括2019年的《一站到底》、2020年的《神奇的漢字第二季》。2021年7月，她在節目《初入職場的我們》中獲轉正名額，並得到董明珠盛讚，稱其符合接班人標準，最後還被董明珠收入麾下成為秘書。

孟羽童來自浙江大學外語學院，剛實習轉正入職格力，擔任董明珠的秘書有兩個月。（取自微博）

今年初，董明珠加入綜藝節目《初入職場的我們》，以招聘人才，並提到明天是屬於年輕人的，而孟羽童正是在該檔綜藝節目中獲得了到格力電器實習的機會，繼而獲得了董明珠賞識。（取自微博）

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文章授權轉載自《香港01》