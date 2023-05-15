南航西安-中亞增2航線

中國南方航空股份有限公司（以下簡稱南航）13日在南航西安運營基地舉行西安—中亞航線發布會，宣布當日首開西安—烏魯木齊—阿什哈巴德國際航線，18日首開西安—烏魯木齊—杜尚別國際航線。

中新社報導，西安—烏魯木齊—阿什哈巴德國際航線每周一個往返，由波音737系列機型執飛，去程每周六，北京時間17時30分出發，當地時間23時10分到達；回程每周日，當地時間零時40分出發，北京時間12時30分到達。

西安—烏魯木齊—杜尚別國際航線18日起開通，每周一個往返，由波音737系列機型執飛。去程每周四，北京時間19時05分出發，當地時間次日零時55分到達；回程每周五，當地時間1時35分出發，北京時間12時30分到達。

南航西安分公司副總經理李久全表示，航線的開通將架起與中亞地區間更為便捷的空中通道，推動中國大陸與中亞地區間經濟、文化、人文等方面的交流交往，助力空中絲綢之路建設不斷擴能提速。

據介紹，兩條航線的開通，將實現西安對中亞五國六城的通航全覆蓋。