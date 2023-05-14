快訊

平價羅布斯塔咖啡豆漲至12年新高 即溶咖啡漲幅大於烘焙

估9月量產、秋季出貨 WSJ：蘋果正衝刺6月發表MR裝置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳小米武漢要裁掉35歲以上九成員工 公司出面闢謠

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
傳小米武漢總部要裁掉35歲以上九成員工，公司出面闢謠。（網路照片）
傳小米武漢總部要裁掉35歲以上九成員工，公司出面闢謠。（網路照片）

小米武漢總部傳出要裁掉35歲以上的九成員工，對此消息，小米集團公關部總經理王化14日透過微博回應稱該消息為謠言。

一財網報導，王化表示，13日晚間在社交媒體平台上陸續出現有關小米武漢總部35歲以上員工只保留10%的消息，經查皆為謠言。現公司法務部門已對相關訊息進行取證，並上報有關部門。互聯網不是法外之地，切勿造謠傳謠，相信在清朗行動的大背景下，網路造謠者必定會受到法律的處罰。

小米是全球最大的智慧手機製造商之一，在北京和武漢均設有集團總部，其中武漢總部於2017年6月29日正式揭牌，同年11月18日正式入駐光谷金融港。2018年，小米武漢總部產值人民幣105億元。

小米武漢總部總經理劉國俊此前曾表示，武漢總部將是小米、金山、順為資本三家公司從事AIoT、大數據、雲服務、電商、新零售、辦公軟體、海外研發、金融投資等核心業務員工的新家。小米集團董事長雷軍表示，未來十年，希望能把武漢建成小米的超大研發總部和人工智慧時代的技術高地，他給武漢總部設定的目標是未來要能夠容納1萬名員工。

根據小米最新財報，小米集團2022年全年營收人民幣2800.4億元，年減14.7%；經調整淨利潤人民幣85億元，年減61.4%。2022年智慧手機行業下滑，以及動盪的宏觀環境，是小米該年度業績下滑的重要原因。

財報顯示，截至2022年12月31日，小米擁有3萬2,543名員工，這一數字相比2022年第3季末減少2,798 名，其中大陸地區員工減少2,642名。

武漢 公司法 小米 裁員

延伸閱讀

惹議！武漢自助餐收20元押金 用餐沒浪費再退

涉霸占土方工程、暴力拆遷 武漢「黑老大」落網

憑兒歌《挖呀挖》爆紅 美女幼教師否認辭職做直播：想治愈更多人

黃捷指公部門送小米產品有疑慮 高雄稅捐處：未送出會替換

相關新聞

面試到一半公司突然「沒了」！遭曝是OPPO旗下晶片公司

日前大陸手機大廠OPPO宣布，解散集團旗下IC設計公司哲庫科技（ZEKU），導致超過3,000名員工面臨失業，也為陸企打...

傳小米武漢要裁掉35歲以上九成員工 公司出面闢謠

小米武漢總部傳出要裁掉35歲以上的九成員工，對此消息，小米集團公關部總經理王化14日透過微博回應稱該消息為謠言。

現實很骨感…陸「造芯運動」受挫 半導體突圍之路困難重重

中國手機大廠OPPO宣布終止研發晶片，關閉旗下晶片設計公司，再度顯示中國「造芯運動」受挫。面對美國科技封鎖擴大，中國加大...

G7擬提陸經濟脅迫 學者點3原因：技術管制將更多

外媒報導，七大工業國集團（G7）日本廣島峰會擬發表關切中國「經濟脅迫」聲明。陸學者說，拜登政府的聯盟戰略正由「價值觀聯盟...

任澤平：中國4月金融數據偏弱 經濟恢復動力不足

中國知名經濟學者任澤平連日發文分析當前中國經濟，指4月金融數據整體偏弱，先前積壓的需求釋放後，企業融資需求不足，居民中長...

陸萬噸級海上油氣平台成功對接 或將成產量之最

據央視新聞報導，13日，廣東珠江口盆地水深近百公尺的海域，大陸恩平油田群第七個海上生產設施—恩平20-4海上鑽採平台成功...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦