傳小米武漢要裁掉35歲以上九成員工 公司出面闢謠

小米武漢總部傳出要裁掉35歲以上的九成員工，對此消息，小米集團公關部總經理王化14日透過微博回應稱該消息為謠言。

一財網報導，王化表示，13日晚間在社交媒體平台上陸續出現有關小米武漢總部35歲以上員工只保留10%的消息，經查皆為謠言。現公司法務部門已對相關訊息進行取證，並上報有關部門。互聯網不是法外之地，切勿造謠傳謠，相信在清朗行動的大背景下，網路造謠者必定會受到法律的處罰。

小米是全球最大的智慧手機製造商之一，在北京和武漢均設有集團總部，其中武漢總部於2017年6月29日正式揭牌，同年11月18日正式入駐光谷金融港。2018年，小米武漢總部產值人民幣105億元。

小米武漢總部總經理劉國俊此前曾表示，武漢總部將是小米、金山、順為資本三家公司從事AIoT、大數據、雲服務、電商、新零售、辦公軟體、海外研發、金融投資等核心業務員工的新家。小米集團董事長雷軍表示，未來十年，希望能把武漢建成小米的超大研發總部和人工智慧時代的技術高地，他給武漢總部設定的目標是未來要能夠容納1萬名員工。

根據小米最新財報，小米集團2022年全年營收人民幣2800.4億元，年減14.7%；經調整淨利潤人民幣85億元，年減61.4%。2022年智慧手機行業下滑，以及動盪的宏觀環境，是小米該年度業績下滑的重要原因。

財報顯示，截至2022年12月31日，小米擁有3萬2,543名員工，這一數字相比2022年第3季末減少2,798 名，其中大陸地區員工減少2,642名。