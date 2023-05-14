時隔百餘年 海參崴將成為大陸內貿貨物跨境中轉港

大陸吉林和黑龍江兩省份沒有出海口，長期以來必須從遼寧大連港中轉海運貨物，若能取得俄羅斯遠東出海港口，貨物運送距離將大幅縮短。大陸海關總署近日公告，俄羅斯海參崴將成為大陸內貿貨物跨境運輸中轉口岸，這也是時隔100多年後，中國終於再度看見海參崴的海。

大陸海關總署指出，近期聯合三部委批復同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸，浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭和嘉興乍浦港作為內貿貨物跨境運輸入境口岸。6月起，海參崴將成為大陸內貿貨物跨境運輸的中轉口岸。

地理位置上，吉林、黑龍江到遼寧港口陸運普遍超過1,000公里，綏芬河、琿春到海參崴僅約200公里，陸路運輸成本可望因此大為降低。

1858年，因滿清國力衰退，中國在東北的優勢不再，當年清廷與帝俄簽訂《中俄璦琿條約》，海參崴成為中俄共管。兩年後，《中俄北京條約》簽署，清政府再將海參崴割讓給俄國。