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盒馬簽大單 引進一帶一路6國特色商品

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國新零售企業盒馬10日在上海與泰國、越南、柬埔寨、塞浦路斯、俄羅斯、義大利6個「一帶一路」沿線國家的合作夥伴簽署商品貿易合作協議，簽約金額10億美元。 　　

中新社報導，盒馬是在上海舉行的「絲路電商雲品海購」活動上簽署上述合作協議的。此舉也意味著，今後包括泰國的新品種榴槤、越南的火龍果、柬埔寨的大米、塞浦路斯的果汁、義大利的橄欖油等在內的一大批來自「一帶一路」沿線國家的特色商品，將通過盒馬抵達萬千中國消費者的餐桌。

盒馬CEO侯毅認為，利用好全球供應鏈，也是中國國內零售企業的巨大商機。盒馬今年還組織多場國家主題合作活動，通過新品首發與爆品促銷，持續創新優質供給，激發消費市場活力。

不久之前，盒馬的生鮮買手還帶著新鮮的泰國貓山王榴蓮登陸上海東方衛視的「五五購物節」全球大直播，給中國國內消費者介紹如何挑選榴槤。盒馬方面介紹，目前在已經建立雙邊電商合作機制的29個「絲路電商」夥伴國中，盒馬和其中的20個國家相關企業有業務往來，涉及的商品種類大概有200種，包括深受中國消費者喜愛的牛肉、龍蝦、榴蓮、紅酒、冰淇淋等。

業內人士認為，中國已連續10年保持全球最大網絡零售市場地位，秉持著開放、合作、共贏的原則，積極推動「絲路電商」國際合作，共享中國電子商務大市場。2023上海「絲路電商 雲品海購」活動的舉辦，將有力促進上海與「一帶一路」沿線國家共建電子商務交流，推動更多海外優質產品對接中國消費市場。

電商 上海

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