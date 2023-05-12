寧夏枸杞 全產業鏈產值270億

寧夏回族自治區政府新聞辦公室11日表示，截至2022年底，寧夏枸杞種植保有面積38萬畝，鮮果產量30萬噸，鮮果加工轉化率30%，精深加工產品達10大類100餘種，實現全產業鏈產值270億元（人民幣，下同）。

中新社報導，現代枸杞產業是寧夏「六新六特六優」產業之一，枸杞也是寧夏在海內外的一張靚麗「紅色名片」。近年來，寧夏枸杞遠銷50多個國家和地區。為進一步加快現代枸杞產業發展，寧夏規劃到2027年，寧夏枸杞種植面積穩定在50萬畝，鮮果產量50萬噸，實現全產業鏈產值680億元；到2030年，全區新增面積32萬畝，總面積70萬畝，鮮果產量70萬噸，加工轉化率60%以上，實現全產業鏈產值1000億元。

為加強枸杞質量安全，國家級枸杞產品質量檢驗檢測中心（寧夏）2023年建成投運，初步構建起國家級、自治區級、市縣級、生產經營主體四級檢驗檢測體系。