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京東集團再度換帥 外界料劉強東重新掌舵

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
時隔一年，大陸電商巨頭京東集團再度換帥。京東集團11日宣布管理層變動，首席財務官（CFO）許冉升任執行長（CEO）。圖/新華網
時隔一年，大陸電商巨頭京東集團再度換帥。京東集團11日宣布管理層變動，首席財務官（CFO）許冉升任執行長（CEO）。圖/新華網

時隔一年，大陸電商巨頭京東集團再度換帥。京東集團11日宣布管理層變動，首席財務官（CFO）許冉升任執行長（CEO），負責集團各業務的日常運營和協同發展，向京東集團董事會及主席劉強東彙報。她也將成為大陸電商行業中唯一的女性CEO。

去年4月7日，京東宣布徐雷接替劉強東擔任CEO，但僅過一年就再次「換帥」。徐雷因個人原因提出退休申請已獲董事會批准。有陸媒揣測，隨著徐雷退休，一度退居幕後的劉強東或許將更多出現在業務前線，領導京東新一輪組織變革。

許冉於2018年7月加入京東集團。於2018年7月至2020年5月，除擔任京東零售的首席財務官外，亦先後兼任集團財務和集團稅務的部門負責人。

許冉擔任京東集團首席財務官期間，帶領團隊完成了達達、德邦、中國物流地產等上市公司的併購，京東科技的業務重組，進一步完善京東集團業務的戰略布局；在融資交易方面，推動主導京東集團香港二次上市，京東健康、京東物流和京東倉儲設施公募REITs 的分拆上市等。

京東集團表示，未來，劉強東將主要精力放在長期戰略設計和重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養、鄉村振興事業等方面，許冉將帶領經營層深化集團戰略、貫徹執行以成本、效率、產品、價格、服務為核心的京東經營理念，堅持體驗第一客戶為先的原則和價值觀，為客戶、行業、社會創造更大價值。

京東集團並發布2023年第1季財報，首季營收人民幣2,430億元（約新台幣1.07兆元），年增1.4％；歸屬普通股股東淨利為人民幣62.6億元（約新台幣277億元），基本每股收益人民幣1.99元，大幅超出市場預期，去年同期虧損人民幣29.9億元。

京東集團 人民幣 劉強東

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