接班人掰了?！格力電器直播間刪除孟羽童視頻

格力電器旗下直播間「明珠羽童精選」已更名為「格力明珠精選」，先前該直播間頭像也發生變更，由董明珠孟羽童二人合影變為董明珠個人照。此外，該帳號也刪除了孟羽童出鏡的視頻。

每日經濟新聞報導，孟羽童9日發文稱：「我的人生信條-靠別人永遠不如靠自己。」而在其他社交平台上，孟羽童除了分享女性職場成長技能與感悟外，還有在推廣創意廣告，涉及汽車等產品，但與格力電器沒直接關聯。

快科技報導，2021年，格力電器董事長董明珠透過電視選秀節目，將孟羽童招聘為秘書，並稱符合接班人的標準，董明珠還曾公開表示，要將孟羽童培養成第二個董明珠。

第一財經日報報導，當時董明珠也曾在公開場合高調介紹她的新任秘書孟羽童。種種跡象向外界傳遞了這樣的信息：董明珠想在她自己之外，為格力電器打造一個更加年輕的IP，加碼格力直播電商，並讓品牌年輕化。為此，格力電器甚至在抖音開設「明珠羽童精選」的直播間。

不過，2022年，孟羽童逐漸淡出格力電器的直播工作。她曾經在直播中力推格力小家電，但是從財報看，格力電器小家電業務2021年、2022年增長並不明顯。

這背後，有格力的品牌定位、產品差異化、市場管道、團隊激勵等綜合因素。面對一度傳出的孟羽童離職的傳聞，2022年雙十一，董明珠與孟羽童再度攜手出現在格力電器直播間，董明珠當時稱孟羽童還是她的秘書。

約5個月後，董明珠在公開場合表示孟羽童不再當她的秘書，並稱「相比秘書工作，她（孟羽童）更熱愛直播」。

董明珠今年2月底曾表示，會平衡好線上、線下管道的發展，不會顧此失彼。而事實上，格力電器的直播電商目前變為常規化運作，由一個團隊來操作。格力電器去年曾透露，計畫搭建自己生態級的直播電商平台。