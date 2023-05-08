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比亞迪董事長王傳福：擬擴大越南製造與投資規模

集微網／ 集微網

集微網消息，據越通社報道，越南副總理陳紅河於5月5日在河內會見比亞迪董事長王傳福。王傳福表示，比亞迪希望繼續擴大富壽省製造與投資規模，並承諾新一步改進技術，實現可持續發展。

據報道，王傳福高度評價越南富壽省投資和營商環境，表示希望繼續擴大富壽省製造與投資規模，並承諾新一步改進技術，實現可持續發展。此外，王傳福表示希望當地政府為比亞迪完成投資程序，創造“有利條件”，以便比亞迪能夠迅速開始生產電動汽車，在當地和東南亞其他地區銷售，並且在本地形成供應鏈。

外媒1月報道稱，比亞迪計劃在越南建造汽車零組件工廠，投資規模將超過2.5億美元，預計在年中前展開工廠建設。

比亞迪正在泰國建設其首個海外生產基地，據钜亨網引據消息人士的話稱，比亞迪越南工廠將曏在泰國建造的裝配廠出口零組件。此外，比亞迪還一直在考慮在菲律賓和印尼建立新的東南亞工廠。

比亞迪4月份售出21萬輛汽車，約為去年同期的兩倍，但僅略高於上月。雖然大部分銷售額來自中國，但比亞迪一直尋求在亞洲、歐洲和拉丁美洲進行海外擴張。過去一年，比亞迪乘用車全年累計出口5.59萬輛，年增307.2%。今年1至4月，比亞迪乘用車出口已達5.36萬輛，接近去年全年的出口量。

越南 泰國 東南亞

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