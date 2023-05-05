地攤經濟救失業 深圳蘭州跟進

大陸昨天公布四月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十九點五，較三月下降零點五個百分點，為二月以來首次落至收縮區間。專家分析，這顯示年輕族群的就業形勢尤其嚴峻。為救經濟與救失業率，大陸多個城市公布開放地攤和商業外擺的地攤經濟和夜市經濟，最新跟進的包括深圳市與甘肅省蘭州市。

財新製造業ＰＭＩ走勢，與官方製造業ＰＭＩ一致。大陸國家統計局四月三十日公布的四月製造業ＰＭＩ為四十九點二，低於前值二點七個百分點，是今年以來首次低於榮枯線。

香港信報報導，財新智庫高級經濟學家王喆表示，四月製造業景氣度轉差，顯示經濟恢復基礎不牢固，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑。就業也是目前經濟面臨的突出問題，年輕族群的就業形勢尤其嚴峻。

大陸為救經濟與救失業率，北京、上海等大城市今年已陸續公布允許擺攤的法規，以提振城市經濟復甦。據華夏時報，包括北京三里屯、天津西北角、成都武侯祠大街、杭州等城市陸續開放擺地攤，這使已開放地攤經濟的城市達廿八個。

最新跟進的是深圳與蘭州，「深圳特區報」報導，自今年九月一日起，街道辦事處可以根據方便群眾、布局合理、監管有序的原則劃定攤販經營場所，也允許店家符合規範的超出門、窗外牆擺賣。深圳市人大指出，這不僅有利於恢復城市經濟、促進消費增長，更回應民生訴求，體現城市的溫度和包容性，是城市治理精細化的展現。

中共蘭州市委也發布消息稱，「蘭州市人民政府關於進一步規範外擺經營的指導意見（試行）」（有效期一年）。意見提出，蘭州市將規範外擺經營管理和個人設攤行為，形成以基本商業服務為主體、設攤經營為補充的服務格局。

新冠疫情發生後，二○二○年，時任國務院總理李克強在當年全國兩會曾提出「地攤經濟」，以路邊經濟舒緩疫情下的失業潮。他還拿成都為例子，成都因此創造了廿萬人的就業率。不過，當時在官媒的降溫下，「地攤經濟」慢慢喊停，北京日報曾出現「地攤經濟不適合北京」的評論，給當時的李克強政府潑了冷水。