福建自貿區8年 兩岸融合急先鋒

福建自貿試驗區自2015年4月掛牌運行以來，已成為閩台融合發展的突破口。福建社會科學院副院長黃茂興表示，福建作為大陸離台灣最近的省份，持續推動閩台經濟社會融合發展，福建自貿試驗區在探索海峽兩岸融合發展新路方面先行先試，成效明顯。

中新社報導，「中國（福建）自由貿易試驗區總體方案」提出，要充分發揮對台優勢，率先推進與台灣地區投資貿易自由化進程，把自貿試驗區建設成為深化兩岸經濟合作的示範區。今年1月出台的「福建自貿試驗區提升戰略實施方案」再度明確，深化閩台各領域融合，建設兩岸融合發展示範區，打造台胞台企登陸的第一家園。

目前，平潭自貿片區已完成大陸第一份覆蓋兩岸800項職業標準的比對，在全省範圍內推廣95項平潭採信標準，至今年3月累計發放1170本對台職業資格採信採認證書。平潭綜合實驗區管委會相關負責人表示，平潭選取台胞職業資格換證最多的三個職業，培育特色化職業培訓學校；整合全省職業資格水平評價資源，打造台胞考證「定製版」服務模式；與省內外城市簽訂合作協議，接入各地台胞崗位信息，解決台胞登陸就業「一步一諮詢」的問題。

福州自貿片區對台經貿交流穩步發展，2022年對台跨境電商出口交易額達57億元（人民幣，下同），同比增長90%；跨境人民幣同業往來帳戶等9項業務填補兩岸合作空白；十大台灣青年創業基地累計入駐台企198家，成為台青安居樂業的幸福家園。

沿海近台優勢讓廈門自貿片區物流樞紐輻射能力持續躍升。今年4月19日，搭載著60標準箱跨境電商貨物的「華航6」貨輪從廈門海天碼頭出發，於次日抵達台北，成為廈門港首條直航台北的跨境電商航線，將和「小三通」廈（門）金（門）南向通道運力形成班次互補，進一步提升廈門港對台海運的市場服務能力。

自由貿易試驗區獲批8年後，福建再度「升級」自貿試驗任務。福建社會科學院現代台灣研究所所長蘇美祥分析，福建自貿試驗區將推動閩台融合發展邁向更寬領域、更深層次、更高水平。

根據「福建自貿試驗區提升戰略實施方案」，福建自貿試驗區將深化閩台農業、精密機械、集成電路、石化、金融、文教、醫療衛生等產業合作。

兩岸跨境電商平台已經吸引天貓、亞馬遜、京東等知名跨境電商平台入駐，開通「馬尾-馬祖-台北」、「平潭-台北」等對台跨境電商海運專線，2022年對台跨境電商進出口額超過100億元。

福建省商務廳相關負責人指出，將持續推進跨境電商產業園、跨境電商保稅倉建設，推動平潭自貿片區引進美妝、保健品保稅加工產業，打造對台跨境電商美妝、保健品區域B2B採購和集散中心。