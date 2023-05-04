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閩東霞浦山村蛻變 民宿發展火熱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

民宿看星星、推門窗見大海、約好友騎行山間……福建寧德市霞浦縣三沙鎮東壁村依山傍海，以獨特美景成為觀光攝影勝地。

新華社報導，「越來越多的遊客喜歡在這裡度過一段慢時光。」東壁村「拾間海」民宿老闆陳蜀曼說，「五一假日生意很火，要提前一周才能訂到房間。」

陳蜀曼說，三沙是遠近知名的「光影小鎮」，當地政府建成了旅遊觀光產業園、旅遊攝影點、攝影棧道等，還整修了馬拉松賽道。「每年到三沙參加馬拉松賽的選手和觀光攝影的遊客數不勝數，不愁沒有客源。」

站在霞浦縣牙城鎮梅花村的山坡上極目遠眺，海面上，一艘漁船自遠處駛來，穿梭在星羅棋布的竹竿圍網中，掠起一道長長的白色浪痕。再往裡走，數棟民宿依山面海、錯落排布。幾名遊客漫步其間，感受海邊風光與田園意趣。

近年來，霞浦縣大力發展全域旅遊，探索民宿旅遊發展新路徑，推動濱海景區民宿集聚發展，小山村開始了蝶變。

民宿發展帶動了人氣。霞浦縣民宿行業協會會長鄭德雄說，目前霞浦已註冊的民宿有400多家。

民宿發展帶動不少村民由農業轉向服務業，形成多業聯動、多業融合的鄉村旅遊新業態，為當地鄉村振興注入了活力。

民宿 馬拉松

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