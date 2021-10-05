【專家之眼】無聲革命：恒大危機的救與不救

中國第一大房企，總負債約3040億美元，含近200億美元離岸債務的恒大集團連續跳票：9月23日有8350萬美元、29日有4750萬美元，本月底還有1.6億美元要支付，看來，恒大靠自己是沒辦法了，這時候，中國政府救是不救呢？

從幾個跡象來看，中國政府不會救恒大：（1）《華爾街日報》9月23日的報導稱，中國當局正要求地方政府為中國恆大集團的可能倒閉做好準備；（2）與中共政權交好的匯豐控股(HSBC Holdings PLC)的資產管理部門早在8月中旬就已經把持有的恆大債券全部拋售；（3）9月29日，中共中央直屬黨報《經濟日報》刊登題為「房地產調控不可輕言放鬆」的文章。內文提到，「房地產行業從舊有模式走到今天，已經到了痛下決心改變的時刻」，這就暗示不救恒大了。那麼，為什麼不救呢？

翦除對手的羽翼：研究中共的決策，不可能不考慮政治利益，因為權鬥是共產黨人永恆的主旋律，而非信用或海外投資人的利益。由於許家印與習近平的對手之一曾慶紅家族往來密切，若能不落井下石就不錯了，怎麼可能還去救恆大！

二、恒大破產對中國經濟的影響不如傳說中的大：IMF擔憂恆大危機會衝擊中國金融穩定、哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）說，恆大破產會導致「中國年經濟增長率跌至僅有2%。」霍普金斯大學教授孔誥烽稱：「若中共不施救，恆大便會崩盤，可能導致經濟大亂和社會動蕩」，上述說法都言過其實。原因很簡單，如果恒大崩盤會有那麼大的破壞作用，中共就不可能不救。再者，中共之前也處理過海航負債7067億元人民幣的經驗；更何況中國政府手上還擁有一系列金融工具，足以阻止金融恐慌的蔓延。

三、國進民退、撿便宜的大好時機：恒大是民營企業，習近平對民營企業總是不放心，剛好藉此機會，讓國有企業以優惠價格收購恒大的優良資產。這種好事，共產黨怎麼可能不做？有消息稱，萬科和金茂控股已被要求購置恆大資產。

四、擠泡沫、拆炸彈，讓高負債的房地產公司有序倒閉，而非一次性同時爆發。由於依靠高債務運行的房地產業對中國的金融穩定構成了相當的隱憂，所以，去年中共就針對房地產業的融資立下了「三條紅線」。從那時起，中共其實就已經為恒大這類公司的破產做了預告和準備。

五、為了調整產業結構：由於房地產業的產值在中國GDP的比重高達29%，這當然很危險。因此，中國政府打算讓房地產業的比重逐步降低，也就不會去救恒大。

其實，恒大債務危機早有跡可循。恒大集團為了週轉，理財產品10萬- 30萬人民幣的一年期固定收益率有7.5%，今年8月，還有一檔理財產品高達11.8%。要知道，當前中國央行的一年期定存利率才1.5％。這樣的高收益，必然伴隨著高風險，而恒大遲遲不降低槓桿，倒閉就是早晚的事。

我國金管會9月14日公布，國內對恒大曝險共22.13億新台幣，雖然數額不太高，但畢竟還是損失。那麼，恒大事件對我們有何啟示呢？首先，高負債切不可行，不管是個人經營、投資或國家財政都是如此；其次、國人在投資中國時，應特別謹慎，尤其是高收益產品。這裡的投資，包括股票、人民幣、公司債、地方政府債、國債、理財產品、甚至房地產等等中國資產。