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梅大高速崩塌如驚弓之鳥 珠海高速邊坡滑動先封路

中央社／ 台北6日電

中國廣東省梅大高速公路因連日豪雨崩塌，造成嚴重傷亡後，廣東省珠海市境內的江珠高速公路邊坡也因豪雨出現滑動跡象。珠海市交警支隊證實，出現崩塌的北上路段已於4日下午緊急封閉，恢復通車時間待定。

新華社報導，江珠高速公路位在珠海市境內的南往北方向148.4公里處邊坡高處，4日下午4時39分出現植坡塌陷現象，代表這處邊坡存在崩塌的安全隱患。

為此，珠海市公安局交警支隊隨即封閉這處邊坡的南往北路段，具體位置介於香海高速公路轉江珠高速公路交流道與斗門交流道之間。

廣東全省境內連日來豪雨不斷，其中珠海4日降雨量極大。珠海市氣象局觀測，截至4日下午1時，有8個觀測站的24小時累積雨量超過250毫米，達到特大豪雨等級，其中更有5個觀測站的24小時累積雨量超過300毫米。

廣東 豪雨 高速公路

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