廣東暴雨猛轟！養殖場4鱷魚「集體逃獄」畫面曝光 當局急示警：別外出
大陸廣東等地近日持續面臨強降雨，受此影響，中山市神灣鎮一鱷魚養殖場4日發生因外牆崩塌、場內水淹，導致4隻鱷魚逃出場外。據大陸官媒央視新聞報導，目前，有3隻鱷魚已經趕回池內，但仍有一隻未歸，強調狀況可控，暫未收到人員受傷通報。
據央視新聞，4日，廣東省中山市神灣鎮農業部門發布訊息稱，受強降雨影響，神灣鎮宥南村一鱷魚養殖場因外牆崩塌、場內水淹，有4隻鱷魚逃出到場外。
對此，當地消防、緊急應變等多部門已前往進行全面排查，通知轄區居民不外出。
截至目前，逃出養殖池的4隻鱷魚，已有3隻被趕回場內，大陸官方通報稱，剩下的1隻也在農場布控範圍內，目前情況安全可控，暫未收到人員受傷狀況。
在此之前，據中新社，今日清晨，疾風暴雨再襲廣東韶關、清遠、河源、珠三角等地，截至上午，廣東全省共有13個暴雨預警訊號、17個雷雨大風黃色預警訊號生效。
廣東省氣象局也示警，目前廣東全省土壤含水量高，發生地質災害的風險高，預計降水將持續至5日，需加強監測預警防範。
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