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廣東多地疾風暴雨 　官方示警「地質災害風險高」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
五一假期間，大陸南方廣東等地雨勢持續。光明網
五一假期間，大陸南方廣東等地雨勢持續。光明網

「五一」長假期間，大陸南方廣東等多地持續面臨暴雨天氣。在日前發生梅大高速路塌陷，釀48死30傷事故後，據廣東省氣象局4日示警，目前全省土壤含水量高，發生地質災害的風險高，預計降水將持續至5日，強調需加強監測預警防範。

據中新社，4日清晨，疾風暴雨再襲廣東韶關、清遠、河源、珠三角等地，截至上午，廣東全省共有13個暴雨預警訊號、17個雷雨大風黃色預警訊號生效。

對此，廣東省氣象局示警，目前全省土壤含水量高，發生地質災害的風險高。廣東省水利廳也表示，4月以來，全省出現歷史罕見的持續性強降雨和6次編號洪水過程，部分水利工程受損，同時降雨落區疊加，土壤含水量大，江河湖庫底水高 ，目前還有113個水庫超汛限水位運轉，水利工程安全度汛風險增高。

據統計，4日5時至8時，廣東江門市新會區沙堆鎮、崖門鎮等地降雨量超100毫米，官方維持Ⅲ級水利防汛應急響應等級；廣州市氣象災害應急指揮部也於上午6時，啟動氣象災害Ⅳ級應急響應，表示預計強降水持續至5日，且地質災害具有滯後性，仍需加強監測預警，防範泥石流、山崩、崩塌等災害。

除了廣東以外，香港、澳門兩地也因暴雨受災，4日香港金紫荊廣場取消升旗典禮， 香港天文台一早發出紅色暴雨警告信號，所有學校下午停課，將軍澳等地道路變成河流、水淹沒停車場，並預告可能再發黑色暴雨警告信號。

澳門政府教育及青年發展局也表示，因暴雨關係，按規定，澳門所有中、小、幼及特殊教育下午停課。澳門氣象局中午發出黑色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有嚴重水浸。

日前，因為梅大高速事故，廣東省交通運輸廳已制定印發《全省公路鐵路水路及沿線地質災害風險隱患再排查再整治工作方案》，要對全省公路鐵路水路等交通基礎設施，展開拉網式大排查。

廣東 暴雨 香港

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