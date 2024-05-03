中國五一跨區流動超3.1億人次 熱門景點湧入萬人

中國五一假期1日跨區流動量3.1億人次，2日跨區流動量估計超過2.85億人次。山東、湖北、江西、四川、青海、吉林等多地的熱門景點假期前兩日湧入數萬名遊客，博物館、地鐵也配合延長營業時間。

人民網與央視報導，中國五一假期首日5月1日中國跨區流動量3.1億人次，比2019年同期成長30.3%，比2023年同期成長16%，5月2日跨區流動量估計超過2.85億人次。

各項交通工具運輸人次也有所成長，全國鐵路發送旅客2069.3萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。公路跨區域人員流動量2.9億人次，比2019年同期成長31.7%，比2023年同期成長17%。

水路客運量87.94萬人次，比2019年同期下降39.7%，比2023年同期增長1.5%。民航客運量216萬人次，比2019年同期增長14.0%，比2023年同期增長2.6%。

五一假期中國多地文旅表現活躍，山東省重點監測的200家旅遊景區，假期前兩天共接待924.3萬人次，較去年同期成長29.8%。山東遊客數量前幾名的景區包括青島海濱風景區、濟南天下第一泉風景區、煙台山景區等。

湖北武漢也是五一假期熱門旅遊地點，武漢市地鐵部門估計，1日武漢熱門旅遊街區江漢路地鐵客流量達38.96萬人次，地鐵黃鶴樓站客流達14.86萬人次。武漢地鐵為此延長收班時間。此外湖北省博物館假期門票已全部約滿。

江西省5A景區、重點4A景區五一假期前兩天累計接待遊客152.56萬人次，其中，景德鎮陶溪川文創街區、南昌滕王閣、上饒三清山等景區客流量大幅增加。

四川著名的九寨溝和樂山大佛、峨嵋山湧入許多遊客。九寨溝景區1日當天接待遊客1.3萬餘人次。2日樂山峨眉山景區迎來客流高峰，進入景區的自駕車輛達3000多輛。截至昨日17時，3日的景區門票已預訂2.1萬張。

青海省的青海湖、茶卡鹽湖等景區受到遊客青睞。假期前兩天，青海湖景區累計接待遊客2.3萬人次，預計整個假期將接待遊客7.5萬人次。茶卡鹽湖景區已接待遊客約3萬人次。

吉林省則以長春市、吉林市和延邊朝鮮族自治州最為熱門，長白山、長春淨月潭、梅河口知北村等景區接待遊客量較去年同期成長均超過300%。吉林省共有66家博物館延長開放時間。