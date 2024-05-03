福建平潭：做好海峽號復航準備

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
海峽號曾是兩岸海運航線的捷徑，往返台中與平潭。本報資料照片
海峽號曾是兩岸海運航線的捷徑，往返台中與平潭。本報資料照片

大陸文旅部4月28日宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，並強調等到平潭與台灣海上客運直航恢復後就會啟動福建團客到台灣旅遊，福建平潭官方日前發文表示，平潭已隨時做好「海峽號」復航準備（見圖，本報資料照片）。

福建平潭官方宣傳機構「平潭發布」4月29日晚間刊出一篇文章，表示平潭實驗區相關部門、口岸聯檢單位已積極聯動，隨時做好「海峽號」復航的準備。

平潭實驗區交通與建設局運輸管理處負責人潘自寶指出，目前「海峽號」在船舶技術條件方面均已通過法定檢驗部門的年度檢驗及特別檢驗；在船員配備方面，已按照大陸海事管理機構「船舶最低安全配員證書」的要求配備足夠的船員。

文章指出，「海峽號」停航期間，福建海峽高速客滾航運有限公司始終按照高速客滾船舶運維規範對「海峽號」進行全面檢測檢修、維護保養，每個月還操作「海峽號」進行試航，檢驗「海峽號」的各項性能指標。

據了解，透過海上客運，平潭只需2.5小時航程就能抵達台中，疫情前的票價為來回台幣5000元左右，跟機票相比實惠不少。

疫情 福建 馬祖

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