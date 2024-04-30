華為火燒車釀3死！死者妻突刪質疑貼文籲勿打擾 網納悶：有什麼協議？

一輛華為「問界M7」電動汽車26日在山西追撞起火釀3死引發熱議後，原本出面質疑車廠的死者妻子昨夜突然發表聲明，要大家刪除網路上「種種不實報導」，且不要打擾她和家人，不久便自行刪除所有質疑貼文，引發外界更多質疑。

「問界M7」是由華為與中國電動車廠賽力斯共同研製的電動休旅車，2023年9月上市。發生火燒車的這一輛「問界M7」，從掛牌交車到26日在山西運城境內的高速公路發生事故僅3個月。

綜合澎湃新聞等媒體報導及網路訊息，網名「三個沐沐」的死者（車主）妻子，29日深夜分別透過抖音及新浪微博發布影片及貼文。

死者妻子以哽咽的聲音表示，「感謝網友對我和家人的關心和支持，感謝相關部門提供的調查材料，感謝好心人第一時間破窗並開門救出我的親人，雖然已經因為車輛碰撞失去生命」。

死者妻子接著表示，「逝者已安，希望大家忽略或刪除網上種種不實報導和內容，也希望大家不要再打擾我和我的家人」。

在影片中，僅有死者妻子唸稿的聲音，本人並未露面。而在發表上述聲明後不久，她便將先前質疑的貼文及影片刪除殆盡。

這一轉變，立刻引起不少中國網友質疑。其中有人直指，事發後網友及部分媒體熱心地幫忙發聲，並努力找出廠商產品及說辭的漏洞，怎麼一下就變成了「不實報導和內容」。網友並質疑：是有什麼壓力還是有什麼協議，能讓家屬有這麼大的轉變？

還有網友暗諷，「這家公司（指華為）什麼都『遙遙領先』，除了產品，見識了」；有人則說，「有什麼好意外的？不意外，一點也不意外！」；有網友則直言，「小馬哥（特斯拉執行長馬斯克）來打過招呼了，還是買特斯拉比較靠譜」；有人則回應，「如果是燒的是特斯拉，GJ（國家）絕對幫你出氣」。

除了網友質疑，仍有中國媒體持續追蹤事件。針對車廠事後聲稱，事故車款「入門版」而非「智駕版」，搭配的不是華為研發的高階智慧型駕駛輔助系統，而是「博世（Bosch）方案」，但博世隨後立即公開反駁否認這一指控。極目新聞報導，車廠至今仍未對博世的反駁作出解釋，而各界對這起火燒車事故的追問聲越來越多。

報導質疑，車廠應說明的是，事故車搭載的哪家廠商的駕駛系統？輔助緊急剎車為何沒能避免追撞？隱藏式門把手是不是救援中的障礙？事故車追撞的灑水車（車後沒有放置警告標誌，且由高速公路管理單位雇用）需要負擔什麼責任？