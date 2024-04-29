中國合浦至湛江高鐵籌畫逾10年 力拚今年開工

中國廣西合浦至湛江鐵路至今已籌畫逾10年迄未開工，如今已列入「中長期鐵路網規劃」和廣西壯族自治區的「十四五」規劃重點，當局期盼工程在今年內開工。

中國新聞週刊今天報導，合湛高鐵的前身是2011年4月獲中國國家發改委批覆的合浦至湛江鐵路，至今已獲批14年，經線路標準多次調整，如今成為高鐵規格，可謂幾經坎坷。

早在2011年4月，發改委已批覆合浦至湛江鐵路建設書，並於2015年4月按每小時200公里速度標準核准可行性研究報告，原中國鐵路總公司及廣西、廣東兩地政府也於2015年8月聯合批次工程初步設計。

值得一提的是，這條鐵路還至少舉行過兩次開工儀式。 2015年4月，發改委批准「新建合浦至湛江鐵路可行性研究報告」，同年12月合浦縣舉行合湛鐵路廣西段開工典禮。

2016年1月15日，原中國鐵路總公司在北京召開合浦至湛江鐵路調整可行性研究報告可研評審會，擬由時速200公里的客貨共線，調整為時速250公里的客運專線。

同年12月，湛江市遂溪縣舉行合湛鐵路廣東段開工儀式，當時媒體報導報說，至此合湛鐵路廣東、廣西兩段均已開工建設，預計2020年底建成通車。

然而，通車並未如期實現，甚至一直沒有實質動工，究其原因，專案設計技術標準的調整是其中關鍵。

中國鐵路南寧局集團有限公司總工程師黃一寧曾說：「剛開始只是條普通鐵路，後面變成時速200公里的高速鐵路，到後來又調整到時速250公里。現在，我們正在按最新方案時速350公里緊鑼密鼓推進」。

儘管如此周折各方仍不喊卡，原因在於目前北海到廣州的交通得耗時近6小時，一旦合浦至湛江高鐵落成，交通往返的確省時便捷，屆時從北海到湛江只需30分鐘左右，到廣州僅2.5小時；而從南寧到湛江只需約2小時。

目前廣西壯族自治區交通運輸廳表示，將全力推動環評盡快獲批，並協調國鐵集團盡快開展初步設計審批、施工圖審查、施工招標等工作，力爭年內開工。

報導指出，雖然在廣西、廣東今年的政府工作報告中，都提到今年動工興建合湛高鐵。但從目前進度來看，卡在環評的合湛高鐵，要想實現今年內開工可能需要更多努力。