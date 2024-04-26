小豬佩奇樂園 上海2027迎客

亞洲首個小豬佩奇戶外主題樂園項目24日官宣落戶上海崇明區長興島。作為目前全球範圍內規模最大的小豬佩奇戶外主題樂園，該項目占地面積達290畝，預計2027年建成開業。

中新社報導，上海小豬佩奇戶外主題樂園選址獨具特色的崇明長興島，該項目投資額超24億元人民幣，建成後將成為上海城市旅遊的又一標誌化名片。

「小豬佩奇」（PEPPA PIG）是英國動畫公司製作的原創系列電視動畫，講述一隻可愛的粉色小豬佩奇與弟弟、爸爸、媽媽生活中的各種趣事。該動畫片於2015年被引進中國，如今已成為中國國內受歡迎程度名列前茅的學齡前品牌。

上海小豬佩奇戶外主題樂園的將深度還原「小豬佩奇」動畫片中豐富多彩的各式場景，並結合上海的地方元素。