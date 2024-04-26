上海-馬賽 東方航空7月2日起直飛

中國東方航空集團有限公司24日宣布，將於今年7月2日開通「上海—馬賽」直飛往返航班，為上海和馬賽這對中法兩國姐妹城市首度搭建直飛的空中通衢，東航也將由此成為首家開航該航線的航空公司。

中新社報導，馬賽是法國第二大城市，南歐最大的港口，地中海航運和貿易的重要中心，地處馳名世界的普羅旺斯蔚藍海岸，1987年和上海結為姐妹城。新開通的「上海—馬賽」航線由東航旗下上海航空每周執行3班，逢周二、五、日執飛，航程約12個小時。

去程航班0點15分從上海浦東國際機場起飛，7點到達馬賽普羅旺斯國際機場；回程的航班10點55分從馬賽普羅旺斯國際機場起飛，次日5點到達上海浦東國際機場（以上時刻均為當地時間）。

東航開通的「上海—馬賽」航線選用搭載最新一代頂級客艙服務系統的波音787夢想客機執飛，客機集成了全球航空領域最新科技運用，不僅節能環保，而且全艙採用了大量客戶化新概念設計，擁有「包廂式公務艙」、「空中會客廳」等諸多亮點，並能依託機上Wi-Fi，為旅客提供全程在線的高速空中上網服務。