陸揭「小行星防禦計劃」 2027年前後實施動能撞擊

中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁24日表示，2030年前後中國將發射「天問三號」，實施火星採樣返回任務，可望成為第一個火星採樣返回的國家。他甚至談及「小行星防禦計劃」的新時間軸，表示中國預計在2027年前後，對一顆數千萬公里外的小行星實施動能撞擊，使其改變運行軌道。

2024年中國太空大會4月23日至26日在湖北武漢舉行，吳偉仁在大會主論壇上做出上述表示。

他說，中國計劃在2025年前後發射「天問二號」，對地球4,000萬公里外的一顆小行星進行伴飛探測和取樣返回。 2030年前後將發射「天問三號」，實施火星採樣返回任務。

吳偉仁表示，中國目前已經開始籌劃建設世界首個火星樣品實驗室，同時深化論證「天問四號」探測任務， 實現木星及其衛星環繞探測，隨後抵達天王星。「縱觀世界各國的進展，我們國家（指中國大陸）可望成為第一個火星採樣返回的國家。」

值得注意的是，吳偉仁在演說中，還進一步揭露「小行星防禦計劃」內容。他說，小行星撞擊地球機率極小，但危害極大。 歷史上小行星曾經多次撞擊地球，造成恐龍滅絕等危害人類生存的重大災害。

因此，他說， 中國已經展開小行星防禦計劃，預計在2027年前後對一顆數千萬公里外的小行星實施動能撞擊，使其改變運行軌道，並在軌開展撞擊效果評估，實現「撞得準、推得動、測得出、說得清」。

吳偉仁還稱，在本世紀中葉，中國將計畫發射新型動力太空船，飛向太陽系邊際，對極遠、極暗、極寒的未知區域展開科學探測。

去年5月，中國大陸正式官宣，目標在2030年前實現中國人首次登陸月球，展開月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」等多重任務。

中國國家航天局深空探測實驗室系統研究院院長陳琦也曾在去年表示，中國已提出近地小行星防禦的發展藍圖，並計畫在2030年實現一次對小行星的動能撞擊，2030至2035年間實現推離偏轉，而到2045年前初步具備小行星軌道控制能力。

從時間點來看，此次吳偉仁宣稱是在2027年，計畫執行時間已進一步提前。

另，今年大陸全國兩會召開期間，大陸全國人大代表、航太科技集團五院研製人員孫澤洲曾說，中國大陸計畫2030年前後實施火星採樣返回，「當前技術掌握程度來看，中國已經具備技術基礎」。