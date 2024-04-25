「刷臉」不香了 陸旅館業取消入住強制刷臉要求

近年AI、人臉識別技術發展下，為強化身分驗證，中國大陸旅館業者陸續引進設備，要求民眾登記入住時，除出示身分證，還需「強制刷臉」。但據央視報導，上海等地近日核發新規定，嚴禁旅館業者對旅客「強制刷臉」，只要持有效身分證件即可入住。專家坦言，由於風險高於收益，甚至會引起旅客不滿，「刷臉」沒必要延續。

據上海市旅館業管理系統中的公告顯示，近日，上海市公安局強調禁止對已帶身分證的旅客「強制刷臉」，並製作了標準的《旅客住宿登記問詢流程圖》，要求旅館進行人臉核驗前應徵求旅客同意。

在此之前，近幾年，到中國大陸的旅館，尤其連鎖業者辦理入住，前台服務員要求旅客對準鏡頭「刷臉」，留存身分資料，然後再入住，似乎已形成習慣，甚至很多旅館業者要求，不配合「刷臉」，就不能入住，屢遭討論。

除了上海以外，據指稱，大陸全國多地如廣州、湖北宜昌、珠海等，近期都要求飯店取消「強制刷臉」規定，有工作人員表示，只在他們肉眼無法確定身分證照片和本人相符時 ，才需要人臉辨識核對。

浙江理工大學數據法治研究院副院長郭兵說，以前大陸公安部門要求飯店強迫旅客刷臉，背後是出於傳統安全的考量。 但國家相關部門和社會大眾逐漸意識到，人臉辨識技術本身也有安全風險，而這種風險可能比傳統治安風險的危害更大。

他提到，利用人臉辨識技術從事違法犯罪活動的技術也在發展，其所蘊含的安全風險愈加突出 ，除了對個人的風險外，一旦個人資訊被大規模濫用或洩露，對社會公共利益甚至國家安全可能會帶來重大風險。

在今年大陸全國兩會召開期間，中國旅遊研究院院長戴斌也曾說，大陸幾乎所有省市的賓館、酒店（旅館、飯店）、民宿等旅遊住宿機構都設置了人臉識別系統，該措施不僅降低了服務效率，容易引起遊客的不滿和投訴，而且增加了企業的經營成本，但並沒有明確的法律規定，建議政府應對這種行為進行專案檢查，對相關制度、規定和標準進行合法性審查。