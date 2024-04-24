古丈品茗、夜遊芙蓉 賞瀟湘美

湖南好茶多，講到湖南的茶葉，就必須提到「古丈縣」。該縣有「中國名茶之鄉」的美譽，全縣茶園總面積達到20.5萬畝，人均1.5畝茶，位居全省第一。全縣近70%的農業人口從事茶產業，80%的農業收入來自茶業，90%的村寨種植茶業，可見茶葉對於古丈縣的重要性。

其中特別值得一提的，是該縣的「古丈毛尖」。「古丈毛尖」早在唐代即為皇家貢品，該茶「緊直多毫、顏色翠綠、醇爽回甘」，具獨特口感。而「古丈紅茶」更是繼「古丈毛尖」後獲評「國家地理標誌性產品」。

到訪英妹子茶園，龍老師特別為我們說明「古丈紅茶」製作最大的不同之處，在於茶葉製作完成已經變成了成品後，就放在陶缸內進行最後一道工序，這個傳承工藝叫做「日光甕焙法」。經過日光甕焙，這個茶葉出來以後，它的醇化口感效果會最好，據了解，這個紅茶可賣到1萬元人民幣1斤。

芙蓉鎮原名王村，位於永順縣南端，具有兩千多年歷史，享有「掛在瀑布上的千年古鎮」美譽。距離我們熟知的旅遊景點「張家界」、「鳳凰古城」都很近。1986年由知名演員姜文、劉曉慶主演「芙蓉鎮」一片更聲名遠播，當景區內夜間燈光亮起時，呈現出的景象更加令人讚嘆不已。

矮寨大橋，地處雲貴高原與武陵山脈相交所形成的武陵大峽谷中段，為包茂高速關鍵性控制工程，被譽為橋梁建築史上的珠穆朗瑪峰。大橋2012年3月31日建成通車，更創下了四個第一；其中兩索塔間跨度1176米，當時跨峽谷跨徑世界第一。矮寨大橋，現今已成為享譽中外的「新時代紅色地標」。