末日降臨？深圳暴雨黑雲壓城「一秒入夜」 女子哀嘆政府1安排：還不停

大陸天氣不穩，深圳今日（4月23日）更發出暴雨紅色預警信號，包括羅湖、南山、福田、寶安、光明、龍華和龍崗區，全市進入暴雨緊急防禦狀態，在校中小學、幼稚園學生要聽從學校安排。有居於深圳的大陸女大學生，拍下深圳「變天」烏雲蓋頂一片漆黑畫面，上載到小紅書直指「被嚇到了，黑雲壓城……」，又質疑「就這深圳還不停課」。

貼文引來網友嘩然，直呼「這麼嚇人」、「好恐怖，白晝如夜」、「好像末日提早降臨……」。也有網友表示下午已經停課，「讓家長中午去接，然後家長一片罵聲」；亦有網友說其學校未有停課。

據深圳市氣象局官方微博4月23日消息，雷雨雲團自西向東影響深圳市，至今早11時發出暴雨紅色預警信號，包括羅湖、南山、福田、寶安、光明、龍華和龍崗區，全市進入暴雨緊急防禦狀態，在校中小學、幼兒園聽從學校安排。而深圳本周天氣不穩定，雷雨頻密，預測4月24至25日有（雷）陣雨，部份時間雨勢較大，4月26日至28日降雨再趨明顯。

暴雨下，有居於深圳的大陸女大學生，今早於深圳大學位置拍下深圳「變天」烏雲蓋頂一片漆黑畫面，上載到小紅書直指「深大十分鐘前……我承認我被嚇到了，黑雲壓城……轉刻之後天地間白茫茫一片……就是這麼恐怖」，又感嘆「就這深圳還不停課」。

從樓主上載相片見到，雖然當時是白天，但烏雲蓋頂下城市漆黑一片，大廈要亮起燈光，感覺相當可怕。

大批網友看過相片震驚，「這麼嚇人」、「確實是很黑，在科技園看過去真的是黑壓壓一片」、「好恐怖白晝如夜」、「真嚇人，烏雲壓頂」、「好似末日提早降臨……」，提醒要「注意安全」。也有人苦中作樂，「深圳節奏真快啊，剛睡醒天就又黑了」、「深圳速度」、「這種在廣州深圳不是很常見嗎，已經沒感覺了」。

另有網友表示下午已經停課，「讓家長中午去接，然後家長一片罵聲」；惟亦有網友說其學校未有停課。

有居於深圳的大陸女大學生，於深圳大學位置拍下深圳「變天」烏雲蓋頂一片漆黑畫面。圖／取自小紅書

有居於深圳的大陸女大學生，於深圳大學位置拍下深圳「變天」烏雲蓋頂一片漆黑畫面。圖／取自小紅書

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文章授權轉載自《香港01》