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北京市購屋再鬆綁 離婚不滿1年也可享首貸利率

中央社／ 台北23日電
繼3月下旬廢止離婚3年內不得在北京購房的政策，北京市官方昨天宣布，離婚不滿1年、且家庭名下在北京沒有住房者，今天起也可享用首貸利率。中新社
繼3月下旬廢止離婚3年內不得在北京購房的政策，北京市官方昨天宣布，離婚不滿1年、且家庭名下在北京沒有住房者，今天起也可享用首貸利率。中新社

為提振低迷的房市買氣，北京市進一步放寬限購政策。繼3月下旬廢止離婚3年內不得在北京購房的政策，北京市官方昨天宣布，離婚不滿1年、且家庭名下在北京沒有住房者，今天起也可享用首貸利率。

綜合央視新聞及中國財經媒體報導，中國人民銀行北京市分行、中國國家金融監督管理總局北京監管局、北京市住房和城鄉建設委員會等3個單位，昨天聯合發布「關於我市個人住房貸款中，住房套數認定標準執行口徑的通知」的文件，作出上述宣布。

通知指出，根據中國當前房地產市場形勢，為更好地支持居民「剛性住房」需求和「多樣化改善性住房」需求，自今年4月23日起簽訂購房網簽合約，且離婚不滿1年的房貸申請人，如家庭名下在北京市沒有成套住房者，可執行（適用）首套房信貸（首貸）政策。

這項通知提到，各銀行可結合各自機構的經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體頭期款比例和利率水準。

中國房市的成交量及成交價，自2023年起同步陷入低迷，影響經濟成長及社會穩定。為此，中國中央及地方政府紛紛鬆綁先前房市過熱時制定的限購、限貸政策，甚至鼓勵民眾購房。

其中，北京、上海、廣州、深圳等一線城市的房市鬆綁政策最受矚目，而北京及上海尤其具有指標作用。

北京 房產 離婚

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