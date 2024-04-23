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廣東洪災後 官方：2024長江中下游恐發生較大洪水

中央社／ 台北23日電
受持續強降雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情，廣東省減災委已啟動Ⅳ級救災應急響應。中新社
受持續強降雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情，廣東省減災委已啟動Ⅳ級救災應急響應。中新社

廣東、貴州兩省分別發生嚴重洪災及冰雹災害後，長江防汛抗旱總指揮部今天表示，預測今年汛期長江流域旱澇並存，且澇重於旱（洪災機率高於旱災），長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水系的北部，可能發生較大洪水

央視新聞報導，除上述長期預測外，長江防汛抗旱總指揮部並針對短期天氣指出，未來7天內，24至25日長江幹流以南自西向東將有一次「中雨、局部地區大雨」的降水過程。而長江流域28日起還將開始新一輪降水過程。

長江防汛抗旱總指揮部預測，今年汛期長江流域氣候「總體偏差，澇重於旱」。由於降水時空分布不均，可能出現「旱澇並存」局面。

該部研判，6至8月主汛期期間，長江流域降水量將偏多。其中長江上游較正常偏多5%至10%、長江中下游偏多10%以上，中游幹流附近更可能偏多達20%以上。

水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞表示，根據今年的長期預測，長江流域多雨期集中在長江中下游包括兩湖（洞庭湖、鄱陽湖）地區，長江上游降雨基本正常。

陳桂亞指出，長江流域今年防汛的重點，是在長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水系。同時，金沙江（長江上游）中下游也有可能發生階段性乾旱。所以要做好應對「澇旱急轉」的準備工作。

廣東 抗旱 洪水 鄱陽湖

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