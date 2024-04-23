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暴雨釀災！一艘福州籍海船擦撞佛山九江大橋4人失聯

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
廣東佛山九江大橋22日晚有船隻撞到防撞墩後沉沒，船上11名成員中，7人獲救4人失蹤。（圖／取自《南方＋》）
廣東佛山九江大橋22日晚有船隻撞到防撞墩後沉沒，船上11名成員中，7人獲救4人失蹤。（圖／取自《南方＋》）

大陸南方近日暴雨不斷，各地災情頻傳，其中廣東最為嚴重。廣東佛山市應急管理局4月23日通報，4月22日晚，一艘海船擦碰G240國道九江大橋防撞墩，在擔桿洲尾水域搶灘不成功沉沒，船上共有11名船員，其中7人獲救，4人失聯正在搜救。佛山市南海區海事處透露，經初步調查，事故是由於洪水導致船員操作失當。

針對上述事件，佛山市南海區海事處處長詹前賞指出，4月22日晚20時44分，一艘載有4,907噸卷鋼的福州籍海船從鶴山起錨開往福州，21時20分在行經九江大橋水域時，船體的左側擦碰到九江大橋的防撞橋墩，隨後坐淺在西江擔桿洲水域，23時40分在擔桿洲坐沉。

詹前賞表示，當時船上有11名船員，有7人獲救，包括機師、廚師、船員和大副4人失聯。經初步調查，「事故是由於洪水導致船員操作失當」，具體原因仍在進一步調查。

據悉，截至當日清晨6時，佛山、江門兩地公安及省、市海事部門派出300餘人次搜救失蹤者。藍天救援隊也派出專業隊員攜帶設備赴現場協助救援。目前，救援行動仍在進行。

澎湃新聞指出，佛山九江大橋為一座橫跨西江的橋樑，1985年9月開工，1988年6月正式建成通車，位在廣東省佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市傑洲間，全長達1,682公尺。

此外，佛山市公安局南海分局同日稍早前發布消息稱，G240國道九江大橋防撞墩22日晚受船舶擦碰。為確保安全，現對九江大橋雙方向實施臨時交通管制，進行安全檢測，交通管制時間為23日6時到24日6時。

另，據佛山市新聞傳媒中心消息指，事故臨時指揮部第一時間請專家對G240國道九江大橋進行初步鑒定，主體結構未見明顯受損，但橋梁防撞墩有擦痕，需對橋梁安全做進一步鑒定。

據悉，廣東佛山九江大橋已不是第一次發生事故。黑龍江日報提到，廣東佛山九江大橋2007年6月15日曾發生船撞橋坍塌事故，大橋坍塌200公尺，當時橋上4輛汽車與2名施工人員墜入河中，造成8人身亡。事發後，肇事船長石桂德後因交通肇事罪被判處有期徒刑6年。

4月22日晚，一艘海船擦碰九江大橋防撞墩，經初步調查，事故是由於洪水導致船員操作失當。（新華社）
4月22日晚，一艘海船擦碰九江大橋防撞墩，經初步調查，事故是由於洪水導致船員操作失當。（新華社）

南海 廣東 暴雨

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