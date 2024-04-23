車震影片瘋傳！汽車激震20秒完事 過路男1舉動遭網友罵翻

汽車不斷震動所為何事？香港網路瘋傳1段「車震」影片，觀塘公屋彩霞邨停車位有1輛黑色汽車在原地劇烈震動，大約20秒「完事」。影片引來網友熱議，有人笑言「避震測試」、「這個情況⋯⋯要找驅魔人幫忙了」、「未見過地震？」。但也有不少網友批評公開車輛車牌及放上網路的做法，「這樣公開別人車牌真是不太好」、「破壞2個家庭」。

有一名港男4月21日晚上在Facebook社團「馬路的事討論區」上傳一段23秒影片，留言「大哥，你開車不知道是怎麼了，我看到它無故上下搖，有時間去車廠check check」。

影片中，當時天色已黑，遠方靠近牆壁停車格上有輛黑色汽車在原地劇烈震動，頻率相當高，大約20秒才停止震動。雖然旁邊有1架大型貨車「單擋」遮蓋部份車身，但仍清晰看到該輛車上下震動。

影片引來網友熱議，有網友認出拍攝地點相信是觀塘彩霞邨，不少人笑言「一定有鬼……」、「這情況要找驅魔人幫忙了」、「未見過地震？」、「土地問題，大驚小怪」、「避震測試」。

但也有網友批評上傳影片男子公開車輛車牌及放上網的做法，「這樣公開別人車牌真是不太好」、「隨時破壞2個家庭」、「車牌打馬賽克啦」。面對網民指責，男子回應「我看到那台車有事覺得驚訝怎麼了，有家室就更加要小心開車啦，這樣邊搖邊開上路好危險」。

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文章授權轉載自《香港01》