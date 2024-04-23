銅管與琵琶對話 名家演藝「中軸線上」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
京劇與鋼琴演繹雙協奏曲《霸王別姬》。圖／本報北京傳真
京劇與鋼琴演繹雙協奏曲《霸王別姬》。圖／本報北京傳真

古老的鐘聲響起，肅穆地回蕩在北京中軸線上。近日，在著名指揮家、作曲家譚盾的執棒下，北京交響樂團攜琵琶演奏家趙聰等多位藝術家，登台於中軸線的中山公園音樂堂，上演《中軸龍脈的鐘聲》音樂會

北京中軸線是中華傳統文化智慧的凝結，更是中國都城理想秩序的傑作。譚盾把他對北京中軸線的多年思考與感觸轉化成音符，為觀眾呈現「一線一城，中軸龍脈」的當代寫照。最先亮相的作品是他為北京中軸線最新創作的《北京中軸龍脈之鐘》。幾聲肅穆深遠的鐘聲率先敲響，隨後，銅管奏響深邃的樂章，著名琵琶演奏家趙聰的琵琶聲也應聲而起，與銅管四重奏形成奇特的對話。

讓銅管樂器與琵琶對話，譚盾的靈感來源於40多年前。20世紀80年代初，正在中央音樂學院讀書的譚盾，受邀為電影《火燒圓明園》配樂，他騎著自行車去故宮采風，看到氣勢磅礡的故宮宮殿群，他想到了銅管的聲音，「但我在胡同裡穿行時，幽深的感覺和市井的氣息，又讓我想到了琵琶。」於是，譚盾把銅管、琵琶結合，再加上故宮的鐘聲，形成中軸線的輝煌樂章。

《北京中軸龍脈之鐘》之後，京劇與鋼琴的雙協奏曲《霸王別姬》上演，京劇青衣名家肖迪與荷蘭鋼琴家拉爾夫·林納德·範·達特連袂登臺，讓中國國粹與西方樂器之王深度對話。而在小提琴與樂隊狂想曲《京韻》中，譚盾用無調性主題與京劇中家喻戶曉的「西皮搖板」對應，「00後」小提琴家湯蘇珊為該作品注入了搖滾的氣息，演繹出一首當代狂想曲。最終，音樂會在交響詩《馬可·波羅到北京》的音樂中落下帷幕。

譚盾介紹，他在北京讀書時，經常與北京交響樂團一起「玩音樂」，此番合作希望一起弘揚北京文化，把作品獻給這座古老又現代的城市。

交響樂團 北京 音樂會

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