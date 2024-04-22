暴雨襲廣東 小鎮一度失聯多地緊急停課

中國廣東省大部分地區自18日以來降下暴雨到特大暴雨，多處河流發生洪水及山洪、地質災害，部分城鎮局部出現內澇，韶關市一個小鎮一度失聯，多地已通知今天中小學停課。

央視、中新網等陸媒連日披露上述災情，其中韶關市武江區江灣鎮一處山坡地嚴重崩塌，多棟住宅被掩埋，對外通訊一度全面中斷。廣州從化昨晚則緊急通知，廣蓄水庫自昨晚9時放閘泄洪。

截至昨天下午4時，廣東全省共有24條河流、38個水文站超過警戒水位。

中國氣象、水文部門預測，江南、華南強降雨仍將繼續，西江中下游主要河段及其支流柳江、桂江、賀江以及北江主要河段和部分支流將繼續上漲，北江可能發生特大洪水，今晚8時石角水文站將達到每秒1.95萬立方公尺洪峰流量，接近「百年一遇」。

網上流傳的影片顯示，前天（20日）韶關一處社區的一堵牆被洪水沖倒，洪水也沖走汽車、自行車，當地居民在洪水中互相扶持、艱難前行。

另有影片顯示，韶關街頭當天被洪水淹沒，洪水高度接近成年人的脖子，一名男子推著電動車在洪水中前行，全身只剩下脖子以上露出水面。

華南地區海陸空交通也受到這波強降雨的嚴重影響，其中廣州白雲機場19日起啟動今年首個航班大面積延誤紅色預警。由於當天正值第135屆廣交會閉幕，不少中外參展商和採購商因航班被取消或延誤而無法離開廣州。截至昨下午4時，白雲機場航班正常率仍只有21%，並顯示已取消552趟航班。

據中國「國家防汛抗旱應急預案」及有關規定，中國國家防總昨天中午12時已將針對廣東省的防汛四級應急響應（共四級，一級最高）提升至三級。國家防總辦公室、應急管理部召開防汛視訊會議，安排部署防汛救災工作。

氣象預測顯示，今天下午2時以前的24小時內，廣西南部、廣東、江西東部和南部、福建、浙江中南部等地有大雨到暴雨，其中廣東中東部沿海地區以及江西東部、福建西部等地的部分地區有大暴雨。