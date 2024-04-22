港媒：日本中國籍教授范雲濤失聯 疑被捕

據報導，日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤去年回到上海後失聯，疑已被當局拘捕，事件可能對正在惡化的中日關係投下陰影。

星島日報今天在報導中轉述日本共同社的消息指出，范雲濤去年2月底返回家鄉上海，之後失聯，其在日本的家人無法與他聯繫。

據報導，范雲濤在失聯之前曾向身邊人透露，已被中國有關部門人員「要求同行」，並接受查問，他有可能已被捕；據指范雲濤身有舊疾，需要妥善治療。

報導表示，日本政府已掌握范雲濤失聯的消息，正在收集訊息。

另據報導，日本神戶學院大學教授胡士雲去年夏天回到中國後，也與外界失聯。