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大媽霸位失敗辱罵年輕男影片瘋傳 怒斥沒素質：這輩子坐公車的命

香港01／ 桃樂斯
大陸有位婦人搭公車時搶位失敗，竟對座位上的男子破口大罵。示意圖/ingimage
大陸有位婦人搭公車時搶位失敗，竟對座位上的男子破口大罵。示意圖/ingimage

禮讓老人及小孩當然是美德，但要出於自願而非強制！中國大陸有名婦人日前與母親一起搭乘公交車（即巴士），不過排隊時母親已爭先恐後，擠到其中1名已排隊多時的男子身前，以便上車搶佔座位。男子沒有與老婦計較，卻令其變本加厲，居然叫站在後方的中年女兒也上前，不過男子因上班勞累，這次拒絕讓座，卻令老婦的女兒心生不忿，開始破口大罵怒斥男子沒素質，直呼「你這輩子都是坐公車的命」、「窮人都要飯，飯都吃不上」。影片曝光後，許多網友都為男子感到不值，反諷對方「那她自己不就坐公車，是要飯的嗎」、「我這輩子都是搭公車的命，你這輩子都是站公車的命」。

根據大陸微博報導，事發於4月15日（周一）珠海市，有婦人因登上公交車時，沒能成功搶到座位，也未獲得年輕男子讓座，故不斷辱罵對方，甚至稱「這輩子都是坐公交車的命」。網上瘋傳片段顯示，1名身穿白色上衣的婦人以「機關槍」形式在車廂破口大罵，「小伙這點素質都沒有，受過教育沒」、「他兒子以後也這麼對他，年輕人都白瞎了」、「窮人都要飯，飯都吃不上」。

隨婦人不斷辱罵，被罵男子只好拿出手機拍攝對方，卻被對方同行穿紅色格子衫的老婦喝斥「你照啥？怕你照啊，你個臭流氓玩意兒」，白衣婦人又稱「給他廢什麼話，（男子）這輩子坐公車命就完事兒了」。車上其他乘客都看着婦人如潑婦般炮轟男子，旁邊有家長只好苦笑，並用雙手掩蓋同行男童耳朵，避免汙染他弱小心靈。

被辱罵男子後來解釋事件，他當時正在排隊頭端位置，不過後來有老人（紅色格子衫女子）在公交車來到時，馬上把他擠下去，他也「睜一隻眼、閉一隻眼」，讓對方先搶到座位。不料對方之後再次擋住他的去路，原來當時車上只剩2個座位，老人想讓站在男子身後的女兒（白色上衣婦人）就座，不過男子上班比較勞累，加上已排隊等候多時，所以並未讓座。

正因男子拒絕讓座，白色婦人霸位失敗心生不忿，開始不斷批評男子「沒素質」，嘲諷對方「這輩子都是坐公車的命」、「窮人都要飯，飯都吃不上」等等。男子對無故被罵雖然生氣，但他亦不想當眾和對方起爭執，所以拿手機將過程錄下來，又稱平日遇到老人以及小孩都會主動讓座，可是這次覺得對方態度無理且過份，所以才沒有禮讓。

影片曝光引發網友嘩然，紛紛為男子抱不平，「還有這樣的人」、「文明社會建設任重道遠」、「這女的也沒多少素質，還好意思說別人」，又嘲諷對方「那她自己不就坐公車，是要飯的嗎」、「小伙子還年輕，以後有無限的可能；你這麼大年紀還擠公車，看來一輩子真就這樣了」、「對對對。我這輩子都是搭公車的命，你這輩子都是站公車的命」。

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文章授權轉載自《香港01》

公車 讓座

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