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熊貓專列．什邡號 首發

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
什邡號外觀極具辨識度。圖／本報四川德陽傳真
什邡號外觀極具辨識度。圖／本報四川德陽傳真

近日，「熊貓專列．什邡號」交車暨首發儀式在成都西站舉行。滿載遊客的列車從成都駛出，沿川青鐵路打卡廣漢三星堆博物館、什邡雪茄博物館等景點後，直奔黃龍、九寨溝。

旅遊專列將觀光與火車出行深度融合，快進慢遊、一線多遊、省心便捷。2021年，「熊貓專列」火車觀光旅遊產品推出，先後從成都開行至峨眉、西昌、攀枝花以及貴州、新疆、甘肅、雲南等地，成為四川「文旅+交通」融合發展的代表。

「熊貓專列·什邡號」以四川德陽什邡市命名，將重點聚焦川青線，整合三星堆、九寨溝、龍門之巔度假區等精品景區，打造「到四川旅遊、坐熊貓專列」的精品路線；同時面向省外，以成都為中心，串聯重要旅遊城市，助推四川文旅資源與大陸各地文旅資源有效整合。

「熊貓專列·什邡號」車身提取三星堆青銅立人像色彩，配合古蜀之源圖形、「熊貓專列」徽章和什邡號專屬圖示等，極具辨識度。內部以什邡的歷史文化、自然風光和特色美食為設計靈感，打造多個不同功能車廂，包括馬祖.四人間、鎣華.軟臥車間、師古.多功能車廂、雍城.餐車等，讓廣大遊客在「一線多遊、夜行日遊」中好看、好吃、好玩，還能深度體驗巴蜀文化的獨特魅力。

博物館 車廂

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