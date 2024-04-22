熊貓專列．什邡號 首發
近日，「熊貓專列．什邡號」交車暨首發儀式在成都西站舉行。滿載遊客的列車從成都駛出，沿川青鐵路打卡廣漢三星堆博物館、什邡雪茄博物館等景點後，直奔黃龍、九寨溝。
旅遊專列將觀光與火車出行深度融合，快進慢遊、一線多遊、省心便捷。2021年，「熊貓專列」火車觀光旅遊產品推出，先後從成都開行至峨眉、西昌、攀枝花以及貴州、新疆、甘肅、雲南等地，成為四川「文旅+交通」融合發展的代表。
「熊貓專列·什邡號」以四川德陽什邡市命名，將重點聚焦川青線，整合三星堆、九寨溝、龍門之巔度假區等精品景區，打造「到四川旅遊、坐熊貓專列」的精品路線；同時面向省外，以成都為中心，串聯重要旅遊城市，助推四川文旅資源與大陸各地文旅資源有效整合。
「熊貓專列·什邡號」車身提取三星堆青銅立人像色彩，配合古蜀之源圖形、「熊貓專列」徽章和什邡號專屬圖示等，極具辨識度。內部以什邡的歷史文化、自然風光和特色美食為設計靈感，打造多個不同功能車廂，包括馬祖.四人間、鎣華.軟臥車間、師古.多功能車廂、雍城.餐車等，讓廣大遊客在「一線多遊、夜行日遊」中好看、好吃、好玩，還能深度體驗巴蜀文化的獨特魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言