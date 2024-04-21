因偷拿外賣？陸大學碩士生疑遭同學毒死

大陸再傳校園下毒事件。湖南湘潭大學一名25歲張姓碩士生疑因「偷拿外送」，遭到室友下毒身亡，引發各界熱議，認為這與1994年發生的一起「朱令中毒案」雷同。儘管校方起初對此否認，但湖南省湘潭市公安局雨湖分局近日通報指，張姓碩士生的室友周某某有「重大嫌疑」，已被刑事拘留。

不過，受害者家屬否認「偷外送中毒說」，強調將對造謠者追究法律責任。

湘潭市公安局雨湖分局微博20日通報，2024年4月12日15時41分，接群眾電話報警表示，「湘潭大學在讀研究生張某某（男，25歲）疑似被人投毒」。在獲報後，該局立即進行調查工作。

經調查發現，4月7日，張某某因身體不適到醫院就醫。4月13日，張某某經多方搶救無效，因多重器官衰竭死亡。公安機關偵查發現，與張某某在校同寢室的周某某（男，27歲）有重大犯案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人周某某已被湘潭市公安局雨湖分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

澎湃新聞指出，事發地點位於湘潭大學琴湖學生公寓10棟6樓，有同學證實，周某某為馬克思主義學院研究生院二年級學生。該樓層有十多間寢室，居住的大部分為法學院研究生，周某某為中途搬入。

據了解，該樓每間寢室至多住四人，格局為上床下桌。網上有傳言稱，死者和嫌疑人為同寢室室友，但因個人矛盾曾多次申請調換寢室，但結果未如願。

對於網上消息稱，此案件肇因於室友外送食品常被人偷走，憤而在外送食物中放有有毒化學物質，結果導致偷食者中毒。但多位自稱是死者好友的網友近日否認相關傳聞，指「真不是網上說的偷外賣，希望大家換位思考一下。」

而在微博上還有圖片顯示，死者姐姐張靜在微信發文稱，弟弟確實因為急性中毒離世，但強調「網絡謠言，令人痛心」。湘潭大學此前亦曾否認相關傳聞。

北京青年報則指出，張靜透露弟弟曾為宿舍長，嫌疑人周某某去年6月搬入弟弟所在的宿舍，周某某和室友們相處並不融洽，多次因晚歸、上廁所沒沖乾淨之類的事情和其他人起爭執。弟弟作為宿舍長，曾多次提醒他注意衛生問題。

此前，紅星新聞報導，在案發宿舍大樓前，有大量外送擺在宿舍門口。外賣員們會將外賣放到門口，打電話通知下單人後即離開。

針對此案，不少大陸網友表示，「就是學校把熱度壓下來了」，「此案像是1994年清華才女朱令鉈中毒案翻版，校方不知是輕忽還是刻意隱匿真相」。還有人批評，朱令案歷經30年至今仍未找到真兇，這就是「朱令案不處理的後果」。