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大陸南方連日暴雨引發洪水 清遠高鐵站被淹

中央社／ 台北20日電

中國南方多地連日降下暴雨，截至下午已有30條河流出現超過警戒線的洪水。其中，流經廣東清遠市的北江出現50年一遇大洪水，清遠市區已淪為汪洋，當地高鐵站被淹，高鐵車廂進水。

綜合中國氣象單位通報與陸媒報導，中國大陸南方多地遭遇強對流和暴雨天氣。19日早上以來，廣東北部、西部和珠江三角洲的北部縣市出現暴雨到大暴雨，其中廣州北部、惠州北部、清遠南部和韶關南部出現特大暴雨，清遠、英德、沙口鎮出現全省最大雨量335.5毫米。

中國水利部通報，截至今天下午2時，廣東、江西共30條河流發生超警戒洪水。預計未來24小時，廣西桂江、廣東賀江等暴雨區內部分河流將發生超警戒以上洪水。廣東北江將發生2024年第2號洪水。

據廣東省水文局通報，受強降雨影響，北江流域全線上漲。20日下午2時，廣東全省有32個水文站超過警戒水位。其中，預計到22日下午2時，位於清遠的石角水文站水位將達到每秒1萬8000立方公尺的洪峰流量，達50年一遇大洪水，相應水位11.5公尺。

網路影片顯示，清遠18日晚上迄今暴雨不停，市區淪為一片汪洋，道路變成急流，多輛汽車被沖走。清遠高鐵站也被水淹，高鐵車廂進水。

廣東除了多條高鐵、鐵路停駛與限速運行，截至今天中午，廣州白雲機場延誤1小時以上仍未起飛的客運航班已有105班，機場航班大面積延誤。

據通報，未來3天，中國大陸南方部分地區依舊會有暴雨並伴有強對流天氣。中國中央氣象台20日6時發布強對流天氣黃色預警、暴雨橙色預警。

根據預測，4月20日至22日，中國大陸華南中北部、江南東部和南部將有持續性強降雨，其中廣東中北部、廣西東北部、江西南部等地累計降雨量有150至300毫米，局部地區400毫米以上，並伴有短時間強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

廣東 暴雨 洪水

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