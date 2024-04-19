香港吞吐量跌出全球十大港口 港運輸物流局：另一排名仍在前十

港媒《香港01》昨深夜報導，航運界研究機構Alphaliner17日發表數據指出，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量跌至11位，按年跌1位，是史上首次跌出十大。但香港運輸及物流局昨18日在社交媒體發文，稱估計另一機構Lloyd’s List的調查方法之下，2023年香港吞吐量雖然下跌1位，但仍在第十位，又稱不應單單以吞吐量去量度，強調香港的綜合實力全面。

Alphaliner公布2023年全球港口貨櫃吞吐量排名，香港跌至第11位，較前一年減少14.1%，按5年計算，則已下跌21.6%。Alphaliner發布的數據中，2023年港口吞吐量仍由上海稱冠，按年增長3.9%，其他在十大的中國港口還有第三位的寧波/舟山、第四位的青島、第五位的深圳、第六位的廣州，和第八位的天津。而新加坡則排第二位，韓國釡山第八位，洛杉磯/長灘港排第九位，第十位則是杜拜/傑貝阿里。

報導稱，當中增長最大的是青島，按年增長16.9%，洛杉磯/長灘港下跌12.6%，香港跌幅更達14.1%，是前15大港口之中最大跌幅。對比新冠疫情前的2019，更大跌21.6%

若以5年計算，青島港增長最大達42.8%，鄰近港口之中，廣州同期增長7.8%，上海更增長16%。就連今年排第14位的廈門，5年增長亦有12.8%。

報導稱，香港運輸及物流局表示，局方一向引用另一機構Lloyd’s List的排名，指2022年香港在Lloyd’s List排第九位，共處理1,669萬個標準箱。雖然有港口未公布數據，但根據政府統計處資料，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量有1,440萬個標準箱，以此計算，局方估計香港在Lloyd’s List的2023年排行之中會是第十位，較2022年下跌1位。

至於Alphaliner的統計，運輸及物流局說，不同機構的計算方法有差異，Alphaliner將洛杉磯港和長灘港合併計算，在2022年排第九位，同年香港為第十位。

運輸及物流局並說，根據《2023新華·波羅的海：國際航運中心發展指數報告》，香港排名全球第四位，反映本港的航運綜合實力，具備理想的港口條件、優質的航運服務業群以及優良的營商環境。