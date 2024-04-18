快訊

虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

中國3月非在校青年失業率公開 16至24歲青年失業率持平

中央社／ 台北18日電
中國官方今天公布，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率15.3%，與上月持平；25至29歲青年失業率7.2%，較上月升0.8個百分點。中新社
中國官方今天公布，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率15.3%，與上月持平；25至29歲青年失業率7.2%，較上月升0.8個百分點。中新社

中國官方今天公布，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率15.3%，與上月持平；25至29歲青年失業率7.2%，較上月升0.8個百分點。官員此前稱首季青年失業率略上升，需高度關注。

中國國家統計局官網公布3月分年齡組失業率數據顯示，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率為15.3%，與2月持平；全國城鎮不包含在校生的25至29歲青年失業率為7.2%，較2月（6.4%）上升0.8個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲失業率為4.1%，比2月（4.2%） 下降0.1個百分點。

中國國家統計局近日也公布，今年第一季全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比去年同期下降0.3個百分點；3月全國城鎮調查失業率為5.2%，較2月與去年同期均下降0.1個百分點。

中國國家統計局副局長盛來運16日在中國國務院新聞辦記者會上表示，今年新進入勞動力市場的大學畢業生1176萬人，各級黨委政府非常重視，也在積極地為大學生就業創造有利條件，但從第一季情況來看，青年失業率還是略有上升，需要高度關注。

由於青年失業率頻傳新高，中國去年7月停止發布，同年12月改為公布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。

中國國家統計局稱，據去年各月的平均數字，中國大陸16到24歲的城鎮人口中，在校學生約6200萬人，非在校學生約3400萬人。

失業 青年

延伸閱讀

人民幣3月占國際支付比率升至4.69% 穩居全球第四大交易貨幣

印度大學畢業生失業率高漲 總理莫迪選情難測

日本勞動力缺800萬 大量仰賴外籍人口

錄取率僅50% 台南科大美術系200畢業生今展出得意作品

相關新聞

低空經濟概念股領航 上證指數一度站上3100點

低空經濟概念股發威，中國上證指數今天上午盤中一度衝高至3100點，創下今年以來的新高，單日成交額達人民幣4414.32億...

德國警方破獲人口走私集團 多名中國公民涉案

德國警方17日凌晨對一家國際人口走私集團展開大規模查緝。目前被捕的10人中有4名中國公民，截至目前已取得大量證據和龐大資...

中國3月非在校青年失業率公開 16至24歲青年失業率持平

中國官方今天公布，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率15.3%，與上月持平；25至29歲青年失業率7.2%...

香港與深圳「港深創科園」 59家企業、機構簽署合作備忘錄

香港與中國大陸深圳合作建設的港深創新及科技園進一步落實發展，今天與首批59家企業、大學及研究機構簽署合作備忘錄，成為園區...

追淚不成！陸官方禁止業者夜間載客觀賞藍眼淚

每年4到6月為馬祖「藍眼淚」最佳觀賞期，大陸福建平潭海濱近期也出現藍眼淚景觀，引發遊客大量追捧。大陸平潭17日發佈通告，...

中成功追索38件明清流失佛教文物 美在紐約返還

繼追回國家一級文物西周青銅器豐邢叔簋後，中國國家文物局再從美國成功追索38件流失文物藝術品。央視新聞用戶端報導指出，當地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。