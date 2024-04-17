目標外星文明 「中國天眼」已發現逾900顆脈衝星

Netflix版「3體」播出引發熱議之際，中國科學院國家天文台指稱，2017年10月迄今，有「中國天眼」之稱的500公尺口徑無線電望遠鏡，已經發現超過900顆新脈衝星。這座無線電望遠鏡的科學目標之一是「搜尋外星文明」。

中國這具500公尺口徑無線電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope，英文簡稱FAST）位在貴州省平塘縣克度鎮，是世界最大的填充口徑無線電望遠鏡，也是世界第2大的單一口徑無線電望遠鏡，僅次於俄羅斯的RATAN-600望遠鏡。

央視新聞今天報導，截至目前，FAST已發現超過900顆新脈衝星，其中至少包括120顆雙星脈衝星、170顆毫秒脈衝星、80顆暗弱的偶發脈衝星。這些發現極大拓展了人類觀察宇宙視野的極限。

報導並稱，從1967年人類發現第一顆脈衝星到FAST在2017年10月發現首顆脈衝星的50年裡，全世界總共發現的脈衝星只有3000多顆。「中國天眼」目前已發現的脈衝星數量，是國際上同時期其他望遠鏡發現脈衝星總數的3倍以上。

報導還稱，「中國天眼」拓展了人類對脈衝星輻射強度的觀測範圍，其發現的900餘顆新脈衝星中，大多數是世界其他望遠鏡難以發現的暗弱脈衝星。

中國專家表示，最新發現的近百顆暗弱的偶發脈衝星與正常脈衝星相比，輻射流量密度要低一個量級。研究這些偶發脈衝星，對理解銀河系中恆星死亡後形成多少緻密中子星殘骸，以及揭示未知的脈衝輻射物理過程，具有重要意義。

脈衝星是快速旋轉會發出電磁脈衝的中子星。

據新華社報導，恆星演化到末期，發光發熱會減少，恆星中氣體膨脹的力抵擋不住重力，一下子就崩潰，發生超新星爆炸。質量較小的恆星會變成白矮星，質量再大一些的恆星則變成中子星，特別大質量的恆星最後會坍縮成為黑洞。

報導說，目前，FAST每年觀測時間穩定在5300小時左右，為持續產出科研成果產生了重要的支撐作用。中國目前也開放世界申請自由觀測。

公開資料顯示，中國科學院為「中國天眼」設下5個科學目標，其中包括「搜索可能的星際通訊信號，搜尋外星文明」。

綜合中國媒體報導，2022年6月，中國地外文明搜尋首席科學家張同傑教授宣稱，利用「中國天眼」已經發現了幾例「來自地球之外可能的科技痕跡和地外文明候選信號」，一度引發官媒報導與關注。

據紐約時報此前報導，「中國天眼」指向一顆名為克卜勒438b的系外行星，這顆岩石行星的大小約為地球的1.5倍，在天琴座的克卜勒438紅矮星的「宜居帶」內軌道上運行，距離地球數百光年。據估計，這顆行星的表面溫度為攝氏2.8度，讓其成為可能存在生命的候選者。

然而，報導這一發現的官方報紙「科技日報」上的文章其後很快就消失了。中國的天文學家們已在給這個結果潑冷水。外國專家指這些訊號是來自於地球的無線電干擾。