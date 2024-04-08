男玩高空彈跳「懸掛高空」10分鐘！ 目擊者全嚇傻

近日，中國大陸廣州省花都融創樂園一名遊客體驗園內項目高空彈跳時，被懸掛半空，引發關注。其後，相關部門回應稱，因設備回收系統鋼絲繩局部受力點突發斷裂，遊客獲救沒受傷，事後重新檢修該設備。

據了解，事發遊樂園為大陸廣州省花都區的融創樂園，遊客所玩項目為「花都之星」星空塔，有12層高約50公尺，高空彈跳高度約45公尺。塔頂除高空彈跳和玻璃景觀台外，還有480公尺的高空玻璃漂流。

據陸媒《信息時報》報導，近日有遊客玩高空彈跳時，由於設備回收系統鋼絲繩局部受力點突發斷裂，造成高空滯留1人。事發後，該設備操作員及時展開手動裝置進行應急救援，經過10分鐘的緊急救援，將遊客成功救回到安全平台，並脫離安全防護裝置。遊客無受傷情況，情緒穩定。

有知情者稱，「這個人下來以後，玩了大概10幾20秒左右，突然從頂上掉下來一個什麼東西，這個人就在半空動不了了，也不能上也不能下了」。

廣州融創工作人員表示，該遊玩項目當時出現了一些機器方面的故障，現場處理之後，已與消費者達到了和解。目前，該遊玩項目已暫停運營，待拿到正式的修復報批文件後才會繼續運營。

目前高空彈跳已暫停運營。圖／擷自《香港01》

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文章授權轉載自《香港01》